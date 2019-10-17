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الشروط العامة للقبول بالكليات الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 08:17 م
أسماء بدر

"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 07:26 م

"تقبل خريجي الجامعات الحكومية".. ما هي التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكلية الحربية؟

الخميس 17-10-2019 04:00 م
ياسمين مبروك

أبرزها "اجتياز الاختبارات النفسية".. ما هي شروط الالتحاق بالكلية البحرية؟

الخميس 17-10-2019 03:30 م
سارة وحيد

السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى لطب القوات المسلحة "التفاصيل كاملة"

الخميس 17-10-2019 02:11 م
كريم وزيري

بعد الإعلان عن قبول دفعة جديدة.. تعرف على شروط الالتحاق بالكليات الحربية

الخميس 17-10-2019 01:25 م
ياسمين مبروك

بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 12:04 م

التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكليتين الحربية والبحرية (اعرف الشروط)

الخميس 17-10-2019 11:25 ص

تعرف على السن والتخصصات المؤهلة للقبول بالكليات الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 11:21 ص

اليوم.. الرئيس يشهد تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري

الخميس 17-10-2019 07:04 ص

لخريجي الجامعات.. تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الحربية والبحرية

الخميس 17-10-2019 12:14 ص
أمنية فوزي

"الشروط والتخصصات المطلوبة".. كل ما تريد معرفته عن تقديمات الكلية الحربية‎

الأربعاء 16-10-2019 11:56 م
سمر حسن

تعرف على التخصصـات المطلوبة للكليتين (الحربية / البحرية) من خريجي الجامعات الحكومية وشروط القبول للدفعات الجديدة

الأربعاء 16-10-2019 11:07 م
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