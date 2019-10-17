قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية، إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات
المسلحة ...
"تجارة وحقوق وعلوم".. ننشر جميع المؤهلات والشروط المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية أعلنت الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات ...
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير ...
بعد قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات.. اعرف التخصصات المطلوبة للالتحاق بالكليتين الحربية والبحرية
التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكليتين الحربية والبحرية (اعرف الشروط)
تعرف على السن والتخصصات المؤهلة للقبول بالكليات الحربية والبحرية
يشهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم، تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب العسكري، التابعة للقوات المسلحة. في سياق آخر صدق الفريق أول محمد ...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق اليوم على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من ...
قال اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير
مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية، خلال
المؤتمر الصحفى بمقر الكلية الحربية، للإعلان ...
قام الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالتصديق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات ...
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