تصدرت أغنية "سلام" للمطرب سعد لمجرد "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أن طرحها مساء أمس، على طريقة الفيديو كليب، من خلال قناته ...
انتهت مواجهات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بـ8 لقاءات مثيرة:- ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا ...
يصادف اليوم الأحد الموافق 20 من أكتوبر الجاري، تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ليلى فوزي، والتي دخلت مجال الفن وتألقت بموهبتها وحضورها الطاغي، فهي ...
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تصدرت الفنانة مي كساب، اليوم، "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد حلقتها الأخيرة من برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى ...
يعد البريطانى هوارد كارتر أحد أشهر خبراء المصريات، فهو الرجل الذي اكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون أحد أشهر الكشوف الأثرية في التاريخ. ولد بمدينة لندن ...
كشف الفنان محمد سراج، مفاجأة خلال تصريحاته لـ"الفجر الفني " مؤكدا أن هناك اغنية سيقوم بتسجيلها النجم تامر حسني، ضمن ألبومه الجديد من ألحانه، معربا ...
تجاوز فيديو كليب أغنية "شمس بحر" لفرقة "واما" أكثر من مليون مشاهدة، بعد أن طرحته الفرقة منذ أسبوعين، من خلال قناتهم الرسمية، عبر موقع الفيديوهات ...
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