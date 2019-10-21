سعد لمجرد الأكثر بحثًا.. و"سلام" تقترب من 3 مليون مشاهدة

الإثنين 21-10-2019 10:47 ص

محمد خالد الشرقاوي

تصدرت أغنية "سلام" للمطرب سعد لمجرد "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد أن طرحها مساء أمس، على طريقة الفيديو كليب، من خلال قناته ...