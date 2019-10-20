تعمل سلطات هونج كونج على تعزيز الأمن قبل مظاهرة غير مصرح بها من قبل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. ارتفعت الحواجز الأمنية البلاستيكية المملوءة ...
"ويني ذا بو، وغاي فوكس، وبيبي الضفدع" - هذه هي الوجوه الجديدة لحركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. تظاهر المتظاهرون ليلة الجمعة متنكرين ...
ارتدى المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ أقنعة الشخصيات الكرتونية وسخروا من قادة الصين أثناء تشكيل سلاسل بشرية في تحد لحظر اقنعة الوجه في ...
تم إجبار زعيمة هونج كونج كاري لام مرة أخرى علي مغادرة الغرفة التشريعية بسبب احتجاجات اليوم الخميس من قبل أعضاء المعارضة في أعقاب هجوم دموي على زعيم ...
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