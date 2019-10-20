متظاهروا هونج كونج يتحدون الشرطة باحتجاجات غير مصرح بها

الأحد 20-10-2019 07:59 ص

ترجمة: منار طارق

تعمل سلطات هونج كونج على تعزيز الأمن قبل مظاهرة غير مصرح بها من قبل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. ارتفعت الحواجز الأمنية البلاستيكية المملوءة ...