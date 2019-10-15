انتهت مباراة منتخبي فلسطين ومنتخب السعودية والتى أقيمت علي ملعب فيصل الحسيني ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ...
إنتهت مباراة فلسطين ضد السعودية والتي جمعت المنتخبان على أرضية ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من تصفيات آسيا ...
يستعد منتخب السعودية
لمواجهة تاريخية ضد نظيره الفلسطينى على ملعب "فيصل الحسيني" مساء اليوم
في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس ...
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لايف KORALIVE ، لمشاهدة مباراة السعودية ضد فلسطين، عندما يحل
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفلسطيني، ...
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كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة
الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE ...
أعلن الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب السعودية عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة منتخب فلسطين فى المباراة التى تنطلق في تمام الثالثة عصرًا ...
بث مباشر لمباراة السعودية وفلسطين بدون تقطيع عبر موقع الفجر الرياضي، حيث
تقام تلك المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت ...
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