لبنان.. اعتصام أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت
اعتصم عدد من المحتجين، صباح اليوم الأربعاء، أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت ومختلف المحافظات، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم. ...
"اختراق حزب الله للاعتصام وتأجيل الانتخابات البلدية".. آخر مستجدات التظاهرات اللبنانية
لا تزال الأوضاع اللبنانية، على صفيح ساخن، حيث تستمر التظاهرات في عدد من المحافظات اللبنانية، اعتراضًا على الموقف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالبهم ...
قصة سماهر راقصة المظاهرات اللبنانية.. وحقيقة تعرضها للضرب
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لإحدى الراقصات، ظهرت خلاله وهي ترقص وسط المظاهرات اللبنانية، بساحة الصلح، ...
لمستقبل أفضل.. مريام فارس تصطحب ابنها للمظاهرات
اصطحبت الفنانة الشابة مريام فارس، زوجها وابنها الصغير إلى الشارع للمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في بلدها لبنان منذ الخميس الماضي. ونشرت "مريام" ...
بسبب مظاهرات لبنان.. منى هلا تدخل في جدال مع الجمهور حول العلمانية
نشرت الفنانة الشابة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، صورة لأحد المتظاهرين في لبنان، رفع فيها لافتة بعنوان "أحلى فصول السنة فصل ...
على أنغام "أه لو لعب يازهر".. مظاهرات لبنان بطابع شعبي مصري (فيديو)
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للمتظاهرين بساحات بيروت، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة، وهم متفاعلون على ...
أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 /10/ 2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
الرئيس اللبناني: المتظاهرون في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب، لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرًا عادلًا. وطالب عون، ...
بدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط بيروت
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
كارول سماحة تطالب بإلغاء معاهدة الطائف.. "باعوا البلد"
طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن يتم ألغاء "معاهدة الطائف" وكتبت تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". وقالت"سماحة": "قبل ما نطالب ...
مظاهرات لبنان.. امتلاء الساحات بآلاف المحتجين وسط بيروت
أفادت قناة العربية، منذ قليل، بامتلاء الساحات بآلاف المحتجين وسط بيروت ، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة. ونظمت الجاليات ...
لبنانيون يتظاهرون في عدد من العواصم العالمية
نظمت الجاليات اللبنانية في عدد من العواصم العالمية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ، تضامنا مع كافة المناطق اللبنانية للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل ...
سفارة المملكة تكشف تفاصيل إجلاء 330 مواطنًا من لبنان
قال مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة في بيروت سعود الدهمشي: إن السفارة تمكنت من إجلاء 330 مواطنًا ومواطنةً حتى مساء السبت كمرحلة أولية. وأضاف ...
عاجل.. الحكومة اللبنانية تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الاحتجاجات
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، تحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية ، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر ...
التفاصيل الكاملة لخطة إنقاذ لبنان
في ظل ما تشهده لبنان من أوضاع صعبة، واحتجاجات مستمرة لا تهدأ في شوارع بيروت، ودعوة المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، وسط العاصمة بيروت ...
مظاهرات لبنان| ما هي آخر مستجدات الأحداث في بيروت؟
ما زال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، حيث تشيير الإحصائيات إلى أن الأعداد في ساحة رياض الصلح في بيروت اليوم أكثر من الأيام ...
فرص العمل صفر.. رامي عياش يوجه رسالة حادة للمسؤولين في لبنان
نشر الفنان اللبناني رامي عياش تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر" وعبر عن استياءه لما يحدث في بلده لبنان، ووجه رسالة للمسؤولين، قائلا قائلا: " ...
بعد اعتذار نيكول سابا.. "واما" تتألق في حفل جماهيري بالمنيا (صور)
أحيا فريق "واما" حفلا غنائيا ضخما مساء أمس السبت لطلاب كليات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية داخل "المصرية للعلوم والتكنولوجيا" ...
لبنان: رئيس الوزراء يعرض مبادرة إنقاذية على ممثلي الكتل السياسية
أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ...
لبنان.. الاحتجاجات تجتاح البلاد ودعوات للتظاهر اليوم
اشتعلت المظاهرات في مناطق كثيرة بلبنان، في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات اليوم الأحد. وأصدرت إحدى اللجان المنسقة ...
حقيقة استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية (فيديو)
نفى الإعلامي أحمد موسى، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما. ...
المتظاهرون اللبنانيون يردون على تهديد حزب الله.. " نصر الله واحد منهم "
ارتفعت هتافات آلاف المتظاهرين في شوارع لبنان اليوم السبت، عقب كلمة ألقاها الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقال فيها إنه لا ...
رئيس الحكومة اللبنانية السابق: ميشال عون يهمش الحكومة
أفاد فؤاد السنيورة، رئيس الحكومة اللبنانية السابق، اليوم السبت، بأن رئيس الجمهورية ميشال عون يهمش الحكومة ودور رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدا على ...
"تشكيل حكومة عسكرية".. تعرف على سيناريوهات حل الأزمة اللبنانية
تشهد لبنان، احتجاجات شعبية متصاعدة، بسبب الأزمة الاقتصادية، واعتراضًا على نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، لتشتعل في كافة الأنحاء عقب كلمة سعد الحريري ...
لبنان.. مسلحون مناصرون لحركة أمل يقمعون المتظاهرين
قال ناشطون لبنانيون، إن مسلحين مناصرين لحركة أمل، قاموا بقمع المحتجين ومنعوهم من التظاهر في مدينة النبطية جنوبي البلاد، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز ...
لبنان: المئات يتجمعون لليوم الثالث للمطالبة برحيل الحكومة
تجمع المئات في لبنان اليوم السبت لليوم الثالث من الاحتجاجات على زيادة الضرائب والفساد الرسمي المزعوم بعد قيام قوات الأمن بعشرات الاعتقالات. وبدأت ...
البطريرك الماروني يقطع زيارته لأفريقيا ويعود إلى لبنان بسبب التظاهرات
قرر الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، البطريرك الماروني، قطع زيارته الراعوية الى ايبارشية سيدة البشارة في افريقيا الوسطى والغربية، والعودة الى لبنان ...
يتحكم في مفاصل الحكومة.. خطاب حسن نصر الله يحمل دلالات ورسائل للشعب اللبناني
في ظل تظاهرات الشعب اللبناني، ظهر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، لإلقاء كلمة بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، حيث ...
" قبلات وسيلفي".. أبرز المشاهد النسائية في ثورة لبنان
لليوم الثالث على التوالي تتواصل حدة التظاهرات في كل ربوع لبنان، احتجاجًا على تعسف الحكومة في فرض الضرائب والفساد وإهدار المال. ونشبت أعمال عنف ...
الجيش اللبناني يطلق الغازالمسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت
تحرك الجيش اللبناني لإنهاء موجة من الاحتجاجات ضد الزيادات الضريبية والفساد الرسمي المزعوم اليوم السبت مع انهيار الائتلاف الحاكم الهش بسبب الإصلاحات ...