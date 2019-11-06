"اختراق حزب الله للاعتصام وتأجيل الانتخابات البلدية".. آخر مستجدات التظاهرات اللبنانية

الثلاثاء 22-10-2019 01:05 م

ياسمين مبروك

لا تزال الأوضاع اللبنانية، على صفيح ساخن، حيث تستمر التظاهرات في عدد من المحافظات اللبنانية، اعتراضًا على الموقف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالبهم ...