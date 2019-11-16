عاجل.. بيان مهم من الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة ...
عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وعدد من المحافظات اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ...
الأرصاد: حركة الطيران لن تتأثر بموجة الطقس السيء
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تنحصر اليوم وغدا على القاهرة والدلتا، وذلك نتيجة تحرك منخفض جوي من ...
الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق ...
عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق
توقع أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية، على سلاسل جبال البحر الأحمر، حتى جنوب سيناء، بداية من اليوم، وحتى بداية ...
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر الجمعة المقبلة
حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، من كتلة هوائية قادمة من أوروبا بداية من يوم الجمعة، ...
الأرصاد تكشف توقيت انتهاء موجة عدم استقرار الطقس
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بفضل الخريف الآن الذي يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، معقبً:" فصل الخريف ...
"الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق
قال القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور أشرف صابر، إن مصر تتعرض لمنخفضين خلال الأيام المقبلة، أحدهما على البحر المتوسط، ...
"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية الكثيفة وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وجود فارق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى يصل لأكثر من 10 ...
عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا. ...
عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذيرا لمواطني القاهرة والجيزة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من تقلبات الطقس في الفترة المقبلة. وناشدت الإدارة العامة للمرور، سائقي السيارات بتوخي الحذر، بسبب كثافة الشبورة ...
نصائح مهمة من "الأرصاد" للمواطنين لتفادي تقلبات الطقس
قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال ...
بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت بسلام بسبب جهود الدولة وتعاون المواطنين، ...
عاجل.. "الأرصاد" تعلن موعد موجة التقلبات الجوية المقبلة
توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن يشهد النصف الثاني من الخريف وآخره تقلبات جوية حادة وسريعة وعنيفة كما هو معتاد ...
"الأرصاد" تحذر من منخفضات جوية قبرصية أكثر عنفًا مما شهدناه في هذه التوقيت
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنهم تعرضوا لضغط نفسي شديد خلال الفترة الماضية بسبب ادعاء البعض أن ...
"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوال الجوية
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد. ...
سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء السويس (صور)
شهدت محافظة السويس، صباح اليوم السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وسقوط أمطار خفيفة بكافة أحياء السويس وعتاقة وفيصل والأربعين والجناين كما ...
تعرف على درجات الحرارة غدًا السبت بالسويس
تشهد محافظة السويس، غدًا السبت، اضطراب في حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، يسود طقس معتدل علي السواحل ...
خبير: مساحة البحر المتوسط لا تسمح بتكوين إعصار (فيديو)
قال الدكتور هشام العسكري أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، إن ارتفاع درجة حرارة البحر أدت إلى ما يحدث في مصر من تقلبات ...
حالة الطقس هادئة مع انخفاض دراجات الحرارة بالسويس
شهدت محافظة السويس، اليوم الجمعة، هدوء فى حالة الطقس مع تكاثر السحب وانخفاض دراجات الحرارة مع نسبة سرعة رياح خفيفة، مازالت أعمال سحب مياة السيول ...
"من الزعفرانة إلى حلايب".. استقرارًا في حالة الطقس بالبحر الأحمر
تشهد محافظة البحر الأحمر، الآن إستقرارًا في حالة الطقس، من رغم سقوط أمطار غزيرة في عدد من محافظات الجمهورية ورفع حالة الطوارئ في معظم أنحاء ...
أمطار غزيرة تجتاح المنصورة (فيديو وصور)
تساقطت أمطار غزيزة على مدينة المنصورة وفى أرجاء محافظة الدقهلية وتوقفت حركة البيع والشراء تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وتوقف المياه في الشوارع. ...
رئيس مدينة قها تتابع أعمال شفط مياه الأمطار بالشوارع (صور)
أعلنت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، عن قيام فريق الأزمات والكوارث بالوحدة المحلية، اليوم الجمعة، بشفط المياه الناتجة عن سقوط الأمطار من علي ...
محافظ الفيوم: تطهير مخرات السيول ومراجعة شبكات الصرف الصحي.. تحسباً لأى طوارئ سقوط الأمطار (صور)
قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، انه أصدر عدة تكليفات للواء هشام درة، رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى، بالمرور اليومى للتأكد من ...
القليوبية تطالب المواطنين بعدم تصوير البرق
وجهت محافظة القليوبية، عدد من رسائل التوعية للمواطنين والطلاب والأطفال بشأن طقس اليوم،مطالبة بالابتعاد عن أعمده الإنارة بقدر الإمكان،والابتعاد عن ...
استقرار حالة الطقس بسوهاج اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019
رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية، إلا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس وسط حالة تأهب كامل من المحافظة لمواجه ...
وكيل صحة البحر الأحمر: طوارئ في جميع مستشفيات المحافظة تحسبا لسقوط أمطار
أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات المحافظة والوحدات الصحية في مدن المحافظة، ...
هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 في مصر
هيئة الأرصاد الجوية توجه تحذير من حالة الطقس اليوم الجمعة الجمعة 25 أكتوبر 2019 كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق ...
"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، رفع درجة ...
عاجل.. رياح شديدة تضرب أرجاء محافظة الدقهلية
تسود سماء محافظة الدقهلية اليوم الجمعة حالة غيوم مصحوبة بإرتفاع سرعة الرياح وإمخفاص في درجات الحرارة وأكدت الأرصاد سقوط الأمطار بنسبة ١٠٠% وتسجل ...