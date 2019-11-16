عاجل.. بيان مهم من الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة ...
عاجل.. الأرصاد تحذر: أمطار على القاهرة وعدد من المحافظات اليوم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ...
الأرصاد: حركة الطيران لن تتأثر بموجة الطقس السيء
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار تنحصر اليوم وغدا على القاهرة والدلتا، وذلك نتيجة تحرك منخفض جوي من ...
الأرصاد تنشر بيانًا عاجلًا بشأن طقس اليوم
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق ...
عاجل.. أمطار رعدية من اليوم لمدة أسبوع على هذه المناطق
توقع أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار رعدية، على سلاسل جبال البحر الأحمر، حتى جنوب سيناء، بداية من اليوم، وحتى بداية ...
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر الجمعة المقبلة
حذر مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، من كتلة هوائية قادمة من أوروبا بداية من يوم الجمعة، ...
الأرصاد تكشف توقيت انتهاء موجة عدم استقرار الطقس
قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تمر بفضل الخريف الآن الذي يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، معقبً:" فصل الخريف ...
"الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق
قال القائم بأعمال الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور أشرف صابر، إن مصر تتعرض لمنخفضين خلال الأيام المقبلة، أحدهما على البحر المتوسط، ...
"الأرصاد" تُحذر من الشبورة المائية الكثيفة وتوجه نصائح للمواطنين
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن وجود فارق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى يصل لأكثر من 10 ...
عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا. ...
عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذيرا لمواطني القاهرة والجيزة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من تقلبات الطقس في الفترة المقبلة. وناشدت الإدارة العامة للمرور، سائقي السيارات بتوخي الحذر، بسبب كثافة الشبورة ...
نصائح مهمة من "الأرصاد" للمواطنين لتفادي تقلبات الطقس
قال الدكتور أشرف صابر، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال ...
بعد انتهاء الموجة السيئة.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية حادة مقبلة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مرت بسلام بسبب جهود الدولة وتعاون المواطنين، ...
عاجل.. "الأرصاد" تعلن موعد موجة التقلبات الجوية المقبلة
توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن يشهد النصف الثاني من الخريف وآخره تقلبات جوية حادة وسريعة وعنيفة كما هو معتاد ...
"الأرصاد" تحذر من منخفضات جوية قبرصية أكثر عنفًا مما شهدناه في هذه التوقيت
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنهم تعرضوا لضغط نفسي شديد خلال الفترة الماضية بسبب ادعاء البعض أن ...
"الأرصاد" تزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوال الجوية
قال محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إنه سيكون هناك استقرارًا في الأحوال الجوية بداية من غدًا الأحد. ...
أمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ24 ساعة المقبلة
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تحذيرا عن حالة الطقس عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لمدة 24 ساعة القادمة. وصرح الدكتور ...
عاجل.. تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا
أصدر محافظ الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، قرارا اليوم، بتعطيل الدراسة في مدارس المحافظة (الفترتين)، غدا. وجاء ذلك بسبب سوء الأحوال ...
حالة الطقس اليوم.. طوارئ بـ"المرور" تحسبا لسقوط أمطار
حالة الطقس اليوم، اليوم الجمعة، أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بأنها تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على ...
أمطار ورعد وسيول.. ننشر حالة الطقس اليوم الجمعة
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، النشرة اليومية لحالة الطقس، على القاهرة والمحافظات المختلفة، في إطار حرصها على تقديم خدمة مميزة لقرائها. وفي هذا ...
تعرف على موعد انتهاء موجة سقوط الأمطار على مصر
قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لموجة من الطقس السيىء من الإثنين الماضي، ومستمرة حتى الجمعة المقبلة، منوهة بأن السحب ...
"الأرصاد" تكشف حقيقة حدوث إعصار في البحر المتوسط
أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أننا سنشهد هطول للأمطار على مختلف الأنحاء حتى يوم السبت المقبل، مع وجود ...
أمطار وسيول وسحب.. بيان هام للأرصاد بشأن طقس غد الجمعة
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غد الجمعة، 25 أكتوبر، تكاثر اﻟﺴﺤب اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوسطة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد. وبحسب بيان للهيئة اليوم الخميس، فإن ...