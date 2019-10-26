يواصل طقس اليوم، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول على بعض ...
أصدرت إدارة الأزمات والكوارث بوزارة الأثار بيان لها عن حالة أثار الإسكندرية وخصيصًا قلعة قايتباي حيث أفادت أن رجال الأثار استطاعوا مراجهة ظروف الطقس ...
تشهد محافظة الاسكندرية الان حالة من عدم الاستقرار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بانخفاض في درجات ...
أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الطوارئ والجاهزية ورفع درجة الاستعداد بجميع المواقع والمناطق، خاصة المناطق الأثرية والسياحية. جاء ذلك خلال اجتماع ...
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