"كسح مياه الأمطار بالإسكندرية".. كيف واجهت المحافظات الطقس السىء؟

السبت 26-10-2019 01:00 م

رشا المنسي

يواصل طقس اليوم، حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية، ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول على بعض ...