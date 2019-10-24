قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنهم ناقشوا اليوم، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأزمة التي حدثت بالأمس جراء سقوط مياه ...
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن مراجعة مديرية الري جميع مخرات السيول والاطمئنان على استمرار جاهزيتها، والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيط ...
عززت إدارة مرور القاهرة والجيزه من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث ...
الطقس اليوم شديد البرودة.. وهذه المناطق أكثر عرضة لسقوط الأمطار
نعم
55.4966%
لا
27.5819%
لا أهتم
16.9215%