بعد كارثة 2015.. نائب بالأسكندرية: مستعدين لفصل الشتاء هذا العام

الأربعاء 23-10-2019 09:05 م

عبداللطيف هيبة

أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، استعداد المحافظة لفصل الشتاء خلال هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها ...