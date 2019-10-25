نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع "الفيسبوك"، بيانا عن حالة الطقس ليوم السبت الموافق 26 أكتوبر ولمدة 24 ساعة. وأوضح البيان، أنه ...
أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، استعداد المحافظة لفصل الشتاء خلال هذا العام، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها ...
شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء هطول الامطار الغزيرة مصحوبة برعد وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وكست السحب السماء، وسط توقعات باستمرار سقوط ...
شهدت منطقة مدينة نصر، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الشلل المرورى فى معظم الشوارع بسبب هطول الأمطار. ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، ...
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