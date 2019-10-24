نشر الفنان محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو بصحبه الفنان محمود حجازي، وهو يغني أغنية "سلام وانا همشي من ...
قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنهم ناقشوا ملف شكاوى المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء، منوهًا بأن هناك وحدة سكنية مغلقة وصلت قيمة فاتورة الكهرباء ...
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنهم يعملون على وضع أليات لضمان دقة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء، حيث إجتمع وزير الكهرباء مع ...
أصيب 3 أشخاص بسحجات وكدمات، أثر حادث إنقلاب سيارة مكروباص بطريق أبو تلجي دائرة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نلقهم إلي المستشفي العام لتلقي ...
تقدمت شركة عين الصقر أو hawk eye المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتذار بسبب حالة ...
أعلن المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك الأسبق، أنه قرر اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي تمامًا خلال الفترة الأخيرة ...
نعم
55.4885%
لا
27.5777%
لا أهتم
16.9338%