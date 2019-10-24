برلماني عن ارتفاع فواتير الكهرباء: لابد من رقابة الشركة المسئولة عن القراءات

الإثنين 21-10-2019 11:12 م

هدى عبدالرازق

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنهم ناقشوا ملف شكاوى المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء، منوهًا بأن هناك وحدة سكنية مغلقة وصلت قيمة فاتورة الكهرباء ...