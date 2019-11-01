خرج
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بخطاب موجه، للشعب اللبناني، اليوم الجمعة، بعد
استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، على خلفية تظاهرات ...
منذ
يوم 17 أكتوبر الجاري وحتى الآن، لم يختلف مشهد الشارع اللبناني وثورته كثيراً، فجميع
الطرق تؤول إلى طريق مسدود، فالشارع اللبناني يرغب في مطلب ...
غردت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر " قائلة: "ما بحياتي كنت فخورة قد اليوم بالشباب والصبايا اللبنانيين الواعيين والراقيين ...
تم تأجيل الحفل الغنائي للفنانة أنغام بالمنارة بالتجمع الخامس والذي كان من المقرر إقامته غداً الجمعة الموافق ٢٥ من أكتوبر الجاري حيث نشرت الفنانة ...
قامت الفنانة إليسا، بالرد على خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الذي القى كلمته للشعب الثائر في لبنان، احتجاجًا على الوضع المعيشي الصعب ...
دعا رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، حزب الله الموالي لإيران للانصياع لمطالب الشعب اللبناني. وقال فؤاد السنيورة، إن ...
عقب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بعد التظاهرات الحاشدة في الشارع ...
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الحكومة اللبنانية أصدرت ورقة حلول اقتصادية لحل الأزمة اللبنانية، لكن هذه الورقة لم ترضى الشارع اللبناني، الذي يتظاهر ...
قال نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن ما طرحه رئيس وزراء لبنان سعد الحريري جيد ولكن العبرة في التنفيذ على أرض الواقع، مشيًرا إلى أن الثقة بين ...
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