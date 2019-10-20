غدًا.. شاندو يحيي حفلًا غنائيًا باستاد أسوان ضمن أسبوع الجامعات الإفريقية

السبت 19-10-2019 09:35 م

الفجر الفني

يحيي غدًا الأحد المطرب شاندو، حفلًا غنائيا بصحبة فرقته الموسيقية، ضمن احتفالات أسبوع الجامعات الأفريقية، حيث يقام الحفل باستاد اسوان، وبحضور عدد ...