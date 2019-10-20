عقدت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، اجتماعا، اليوم الأحد، مع موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة للتعليم العام وذلك بقاعة التطوير ...
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وظهرت الصورة لعلم لبنان، ويد تمسك الأخري ...
حققت فرق مجموعة الأسكندرية نتائج جيدة في الدور التمهيدي الثاني، في إطار المباريات التي أقيمت السبت، حيث حقق فريق سبورتنج السكندري فوزا كبيرا علي ...
يحيي غدًا الأحد المطرب شاندو، حفلًا غنائيا بصحبة فرقته الموسيقية، ضمن احتفالات أسبوع الجامعات الأفريقية، حيث يقام الحفل باستاد اسوان، وبحضور عدد ...
في ليلة وطنية تحت رعاية حزب "مستقبل وطن" بإدارة المستشار أحمد خشانة، تم تكريم بعض أبطال فيلم الممر وبعض الفدائيين من أبطال
حرب الاستنزاف بالسويس ...
تفقد اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، اليوم، أعمال ترميم وصيانة وتطوير حديقة كورنيش السويس القديم من خلال رفع كفاءة المقاعد ...
سعر طن الاسمنت اليوم في مصر سطرت حالة من الاستقرار على اسعار مواد البناء في السوق المصري اليوم وخاصة سعر طن الاسمنت اليوم في مصر، تواصل ...
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر تمتلك معدل نمو 5.6%، حيث أشاد بعملية الإصلاح ...
تفقد الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، يرافقه الأستاذ خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة منطقة تل القلزم والطابية لمتابعة أعمال التطوير ...
يواصل مواطني السويس التوافد علي الوحدات الصحية بالمحافظة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد التي انطلقت في محافظة السويس بشكل تجريبي منذ ...
شهدت منطقة الغريب بمحافظة السويس حادث قتل بشع حيث قام موظف أمن بأحدى الجهات الأقتصادية بأطلاق النار على زوجته وأرداها قتيلة بمنزل الزوجية على أثر ...
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