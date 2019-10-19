أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن بابه مفتوح لكل أبناء المملكة العربية السعودية بشكل عام، وأبناء قطاع الترفيه والرياضة بشكل ...
السعودية وفلسطين، تعادل منتخب السعودية أمام منافسه الفلسطيني سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، ملعب فيصل الحسيني في رام الله، في ...
انتهت المباراة التي جمعت بين منتخب السعودية ونظيره منتخب فلسطين منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من تصفيات آسيا ...
انتهت مباراة منتخبي فلسطين ومنتخب السعودية والتى أقيمت علي ملعب فيصل الحسيني ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ...
سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الفلسطيني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيصل الحسيني لأول مرة في مواجهات المنتخبين ، ...
إنتهت مباراة فلسطين ضد السعودية والتي جمعت المنتخبان على أرضية ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من تصفيات آسيا ...
يستعد منتخب السعودية
لمواجهة تاريخية ضد نظيره الفلسطينى على ملعب "فيصل الحسيني" مساء اليوم
في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس ...
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لايف KORALIVE ، لمشاهدة مباراة السعودية ضد فلسطين، عندما يحل
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفلسطيني، ...
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كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة
الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE ...
أعلن الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب السعودية عن التشكيلة الرسمية لفريقه لمواجهة منتخب فلسطين فى المباراة التى تنطلق في تمام الثالثة عصرًا ...
بث مباشر لمباراة السعودية وفلسطين بدون تقطيع عبر موقع الفجر الرياضي، حيث
تقام تلك المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت ...
يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره
منتخب فلسطين في تمام الثالثة عصرًا اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة
من التصفيات المزدوجة ...
ينتظر عشاق الكرة العربية حدثًا تاريخيًا اليوم، عندما يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، على المنتخب ...
يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية ...
مواجهة قوية تجمع المنتخب الفدائي الفلسطيني ونظيره الأخضر السعودي على ملعب فيصل الحسيني بالضفة الغربية في مباراة تاريخية تقام ضمن منافسات الجولة ...
يخوض منتخب الأخضر السعودي قمة كبيرة أمام نظيره الفلسطيني اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم والمقرر ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 15 / 10 / 2019، في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لبطولتي العالم وآسيا القادمة، ويأتي أبرزها ...
يستضيف منتخب فلسطين الأول لكرة القدم نظيره السعودية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "فيصل الحسيني"، ضمن منافسات الجولة الرابعة ...
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