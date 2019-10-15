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لايف KORALIVE ، لمشاهدة مباراة السعودية ضد فلسطين، عندما يحل
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره الفلسطيني، ...
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كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة
الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE ...
ينتظر عشاق الكرة العربية حدثًا تاريخيًا اليوم، عندما يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، على المنتخب ...
يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية ...
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