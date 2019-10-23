اليوم.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة جينيراسيون بملعب السلام

الأربعاء 23-10-2019 05:52 ص

السيد علي

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض، تدريبة الختامي اليوم الأربعاء، علي ستاد السلام ، ...