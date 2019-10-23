يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض، تدريبة الختامي اليوم الأربعاء، علي ستاد السلام ، ...
تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي المقرر لها يوم الخميس المقبل في أياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال ...
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الأثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، وما شهده اليوم من أبرز الأحداث الرياضية ...
كشف مصدر رفيع المستوي داخل اتحاد الكرة كواليس تمسك لجنة المسابقات بإقامة
مباراة الزمالك والمقاولون أمس فى الجولة الخامسة من منافسات الدوري وذلك على ...
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، وجماهير نادي الزمالك المباراة المرتقبة مع فريق جينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال ...
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