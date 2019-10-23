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اليوم.. الزمالك ينهي إستعداداته لمواجهة جينيراسيون بملعب السلام

الأربعاء 23-10-2019 05:52 ص
السيد علي

ضربة قوية تهز الزمالك قبل لقاء جينيراسيون

الإثنين 21-10-2019 09:50 م

أهم أخبار الرياضة المصرية اليوم 21 -10- 2019.. غياب شيكابالا ومفاجأة شوبير

الإثنين 21-10-2019 02:36 م
محمد جمال

الجبلاية: أنقذنا الزمالك وتجنبنا الصدام مع الكاف بالمقاولون

الأحد 20-10-2019 12:13 م
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موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة لها

الأحد 20-10-2019 08:19 ص
على شحاتة
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