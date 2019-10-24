كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك التشخيص الخاص بالاصابات التي تعرض لها اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام جينراسيون فوت ...
انتهت مباراة العودة بين الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي التي أقيمت اليوم على استاد السلام بفوز الزمالك بهدف نظيف وذلك في دور الإثنين والثلاثين من ...
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى ...
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، في الفوز على جينراسيون فووت السنغالي، بهدف دون رد في إياب دور ال32 لدوري أبطال ...
سجل مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك الهدف الأول للفريق الأبيض أمام جينيراسون فوت السنغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري ...
الزمالك يلعب ضد جينيراسيون فوت في الجولة التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا اليوم 24 أكتوبر، والتي سوف تبدا المباراة 21:00 التوقيت المحلي للقاهرة، حيث ...
يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي YALLA SHOOT LIVE اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في الثامنة مساء على استاد ...
تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في الثامنة مساء على استاد السلام في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري ...
يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي على كورة لايف KORA LIVE عند يحل جينيراسيون السنغالي ضيفا على الزمالك في مصر على ملعب السلام اليوم ...
يترقب عشاق الكرة الإفريقية، خاصة مشجعى الفارس الأبيض المباراة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي في ...
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