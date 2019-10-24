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الخميس 24-10-2019 07:01 م

تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019 في الثامنة مساء على استاد السلام في مباراة العودة في دور ال32 من بطولة دوري ...