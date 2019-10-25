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أرقام قياسية بالجملة لنجم الزمالك ضد جينيراسيون فوت

الجمعة 25-10-2019 02:41 م
عبد الرحمن السيد

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

الجمعة 25-10-2019 11:27 ص
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الخميس 24-10-2019 10:41 م
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نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:39 م
حسن شحاتة

عاجل - موعد أول مباراة للزمالك في دوي أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:35 م
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كشف حساب ميتشو بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري الأبطال

الخميس 24-10-2019 10:26 م
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وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالصعود لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية

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نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:04 م
حسن شحاتة

أهداف مباراة - الزمالك 1 × 0 جينيراسيون | إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

الخميس 24-10-2019 10:04 م

الزمالك يعبر جينيراسيون ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الخميس 24-10-2019 09:58 م

بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 24-10-2019 09:57 م
محمد جمال

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الخميس 24-10-2019 07:57 م

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الخميس 24-10-2019 06:54 م

«يلا شوت» قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال إفريقيا «بث مباشر الزمالك»

الخميس 24-10-2019 07:45 م
حسن شحاتة
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