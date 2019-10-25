أرقام قياسية بالجملة لنجم الزمالك ضد جينيراسيون فوت
استطاع نجم الزمالك أن يحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الفريق، وذلك بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي . ...
ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون 1 0 في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)
ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، بهدف نظيف، في ...
عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات
استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي. ...
عاجل.. الزمالك يكشف تفاصيل إصابة عواد ومصطفي محمد
كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك التشخيص الخاص بالاصابات التي تعرض لها اللاعبين خلال مواجهة اليوم أمام جينراسيون فوت ...
نتيجة مباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال أفريقيا
نتيجة مباراة الزمالك اليوم، حيث خطف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء فوزًا صعبًا من ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ...
عاجل - موعد أول مباراة للزمالك في دوي أبطال أفريقيا
انتهت مباراة العودة بين الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي التي أقيمت اليوم على استاد السلام بفوز الزمالك بهدف نظيف وذلك في دور الإثنين والثلاثين من ...
كشف حساب ميتشو بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات بدوري الأبطال
حقق نادي الزمالك الفوز علي جينيراسيون فوت السنغالى اليوم الخميس، علي ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بهدف دون رد ...
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالصعود لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى ...
نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا
نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات ...
أهداف مباراة - الزمالك 1 × 0 جينيراسيون | إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا
اهداف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، فاز فريق الزمالك على نظيره السنغالي جينيراسيون فوت بهدف نظيف في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال ...
الزمالك يعبر جينيراسيون ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
تأهل الفريق الأول بنادي الزمالك لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على فريق جينيراسيون السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ...
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره جينيراسيون فوت السنغالى اليوم الخميس، علي ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ...
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الزمالك يلعب ضد جينيراسيون فوت في الجولة التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا اليوم 24 أكتوبر، والتي سوف تبدا المباراة 21:00 التوقيت المحلي للقاهرة، حيث ...
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يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا ...
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