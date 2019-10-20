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الأحد 20-10-2019 01:41 ص

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الأحد 20-10-2019 12:16 ص
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ملخص وأهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم

السبت 19-10-2019 10:17 م
محمد مرعي

الزمالك يتفوق على المقاولون 2-1 في الشوط الأول

السبت 19-10-2019 08:47 م
الفجر الرياضي

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

السبت 19-10-2019 07:01 م

ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة المقاولون

الخميس 17-10-2019 12:35 م
الفجر الرياضي
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