الزمالك راحة من التدريبات حصل اليوم الأحد لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، وذلك بعد الفوز أمس على المقاولون ...
يسعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم العرض الثالث، رغم تقدمه عرضين في وقت سابق وتم رفضهما من ...
كشف أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سر هدف فوز القلعة البيضاء أمام المقاولون العرب، في المباراة، ضمن إطار الجولة الخامسة ...
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن ...
انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك، والمقاولون العرب والذي يجمع الفريقين حاليا باستاد السلام ضمن منافسات الجولة
الخامسة من عمر الدوري المصري ...
موعد مباراة الزمالك، يواجه الفارس الأبيض غريمه فريق المقاولون العرب، اليوم السبت، على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ...
تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الابيض المقبلة امام المقاولون العرب ببطولة الدوري ...
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