أخر اخبار الزمالك اليوم مباشر ٢٠ أكتوبر.. راحة من المران ودراسة جينيراسون بالفيديو ووصول بطل السنغال

الأحد 20-10-2019 10:40 م

رامي بشاي

الزمالك راحة من التدريبات حصل اليوم الأحد لاعبوا فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، وذلك بعد الفوز أمس على المقاولون ...