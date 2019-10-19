الأرصاد: أمطار مصحوبة برياح على 7 مناطق

السبت 19-10-2019 12:23 م

الفجر السعودي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي ...