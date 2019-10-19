توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي ...
سعر الدولار في بنك مصر واكب سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الخميس، الاتجاه نحو التراجع ليسير على خطي البنوك الحكومية، ليتراجع سعر الدولار فى بنك ...
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري خالف سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري توجع معظم العملات نحو الارتفاع، ليتراجع سعر الدولار فى البنك الأهلي ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، لتدعيم النادي الملكي خلال سوق الانتقالات ...
سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري نعرض في التقرير التالي سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري مع بحث المواطنين المصريين الذى تربطهم ...
اسعار العملات في بنك مصر اليوم تراجعت اسعار العملات فى بنك مصر اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام باقى العملات ...
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