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المزيد حول الروم الارثوذكس

سيامة كاهن جديد علي كنيسة القديس أثناسيوس في أوغندا

الأربعاء 06-11-2019 06:37 م
حازم رفعت

بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تحيي تذكار رحيل القديس نكتاريوس العجائبي

الأربعاء 06-11-2019 02:34 م
حازم رفعت

وفد من بطريركية الإسكندرية للروم يشارك في اجتماع لجنة التعليم والتكوين المسكوني

السبت 02-11-2019 11:28 ص
حازم رفعت

الشهر المقبل.. البابا ثيودروس الثاني يغادر إلى قبرص

الجمعة 01-11-2019 04:32 م
حازم رفعت

البابا ثيودوروس يشهد احتفال اليوم الوطني للجالية اليونانية بالقاهرة (صور)

الثلاثاء 29-10-2019 01:27 م
حازم رفعت

الكنيسة الأرثوذكسية في أوغندا تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها (صور)

الإثنين 28-10-2019 03:02 م
حازم رفعت

تعرف على القديس ديمتريوس ولماذا سُمي بـ"مفيض الطيب"؟

السبت 26-10-2019 10:19 م
حازم رفعت

المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة السلام

الخميس 24-10-2019 02:52 م
ماريان عيد

المطران عطا الله حنا يوجه التحية لأبناء الشعب اللبناني المنتفضين ضد الفساد والفقر

الخميس 24-10-2019 10:12 ص
ماريان عيد

محافظ السويس يستقبل الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس بالقاهرة

الأربعاء 23-10-2019 10:22 م
أبوبكر عبد المعز

كنيسة الروم الأرثوذكس تحذر المسيحيين في مصر من تلك "الكنيسة"

الأربعاء 23-10-2019 09:48 م
حازم رفعت

المطران عطا الله حنا: موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين عرس وطني بامتيار

الأربعاء 23-10-2019 12:14 م
ماريان عيد

أرثوذكس نيروبي يتحفلون بالقداس الالهي في كنيسة القديس إليفتيريوس (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 03:14 م
حازم رفعت

أسقف أوغندا يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة المقدسة في جينيا (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 02:51 م
حازم رفعت
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