الكنيسة الأرثوذكسية في أوغندا تحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها (صور)

الإثنين 28-10-2019 03:02 م

حازم رفعت

احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بأوغندا، أمس الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوغندا، كما احتفلت الكنيسة أيضًا بمناسبة اليوم ...