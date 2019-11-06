قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، إن المتروبوليت جورج مطران غينيا، قد قام، الاحد، ...
تحتفل بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، برئاسة غبطة البطريرك البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم ...
قال المطران نقولا انطونيو، المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس ومطران طنطا، إن وفد من بطريركية الاسكندرية شارك في ...
قال المطران نيقولا انطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية للروم ومطران طنطا، أن البابا ثيودورس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وكل إفريقيا ...
شهد صاحب الغبطة البابا ثيودور الثاني، بابا البطريرك الأسكندرية وسائر إفريقيا، أمس الاثنين، احتفالية الجالية اليونانية بالقاهرة باليوم الوطني في كنيسة ...
احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بأوغندا، أمس الأحد، بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الكنيسة الأرثوذكسية في أوغندا، كما احتفلت الكنيسة أيضًا بمناسبة اليوم ...
تحتفل كنيسي القبطية والروم الأرثوذكسية بتذكار استشهاد القديس ديمتريوس، وبحسب الكتاب التاريخ الكنيسي (السنكسار)، تُعيد الكنيسة بتذكاره يوم 29 بابه من ...
استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم وفدا من المنظمة الأمريكية للعدالة والسلام ونبذ العنصرية وهي منظمة تضم في ...
وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم التحية لأبناء الشعب اللبناني الشقيق المنتفضين والثائرين ضد الفساد والمفسدين ...
استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم مطران مفيس نيقوديموس بريأنجلوس القائم بأعمال بابا وبطريرك جمهورية مصر العربية وسائر أفريقيا ...
حذرت بطريركية الاسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، جميع المسيحيين التابعة لها، مما يفيد أن بطريركية الأمم للروم الأرثوذكس الغربيين ودول ...
قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، إن موسم قطف ثمار الزيتون في فلسطين إنما يعتبر عرسا وطنيا بامتياز فشجرة ...
ترأس الانبا المتروبوليت مكاريوس، مطران نيروبي الكينية، القداس الالهي، في كنيسة القديس إليفتيريوس في مدينة ريروني بكينا، وسط حضور كثيف من مسيحي ...
ترأس الانبا سيلفستروس، أسقف جولو وشرق أوغندا للروم الارثوذكس، القداس الالهي، في كاتدرائية القيامة المقدسة في مدينة جينيا الاوغاندية. وخلال صلاة ...
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