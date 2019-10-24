التفاصيل الكاملة حول رفع القيود البريطانية عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

الثلاثاء 22-10-2019 03:40 م

ياسمين مبروك

بالتزامن مع قرار الحكومة البريطانية، برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وفقًا لاستقرار الوضع الأمني، فإن المطار، أعلن عن جاهزيته لاستقبال ...