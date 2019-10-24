رحب النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بالبيان الصادر من الحكومة البريطانية بشأن استئناف الرحلات البريطانية إلى مدينة شرم الشيخ، مُطالبًا الدكتورة ...
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن السياحة المصرية استعادت عافيتها، وأن أعداد السياح الذين يأتون مصر تكاد تقترب ...
بالتزامن مع قرار الحكومة البريطانية، برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، وفقًا لاستقرار الوضع الأمني، فإن المطار، أعلن عن جاهزيته لاستقبال ...
رحب الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بقرار بريطانيا بعودة رحلات الطيران ...
رحبت وزارة الطيران المدني، بالبيان الصادر من الحكومة البريطانية، بشأن استئناف رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ. الوزارة قالت إن هذا القرار يعد مؤشرًا ...
أعلنت الحكومة البريطانية، عودة الرحلات الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ بمصر. وجاء ذلك حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
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