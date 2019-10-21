ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الرائد

السبت 19-10-2019 07:31 م

أميرة فطيم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا ثمينا على مضيفه الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات ...