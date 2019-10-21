قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إننا نفتح كل القنوات لتيسير استثمارات الشباب والراغبين في العمل الخاص، بمنح قروض لابد أن تمنح بناءا على ...
عقد الإعلامي أحمد شوبير رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الرياضي للجامعات اول اجتماع مع الطلاب الراغبين في المشاركة بمبادرة التأهيل الإعلامي التي ...
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزا ثمينا على مضيفه الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، ضمن منافسات ...
طلبت سفارة الكويت في لبنان، اليوم الجمعة، من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا. وقالت ...
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