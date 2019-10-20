علق المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، على ترويج جماعة الإخوان المسلمين للشائعات والأكاذيب فيما يخص مرض الالتهاب السحائي، قائلا إن ...
قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه لم يخبر أحد بموعد الحرب، رغم أنهم كانوا يعلمون الخطة ويتدربون، ولكن لا يعلمون الموعد، معلقًا: "عنصر المفاجأة ...
كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن ذكريات حرب أكتوبر، قائلًا: "ذكريات حرب أكتوبر كثيرة جدًا، وأنا هذكر منها بعض هذه الذكريات"، متابعًا: "متذكر لما ...
يتحدث الرئيس السابق حسني مبارك، عن ذكرياته في حرب أكتوبر 1973، في فيديو نشرته قناة "أرشيف مبارك" على موقع "يوتيوب"، وذلك تزامنًا مع احتفالات الجيش ...
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