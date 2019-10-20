ذات قدرة تدميرية كبيرة.. مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن طائرة الضربة الأولى بحرب أكتوبر

الثلاثاء 15-10-2019 09:36 م

أمنية فوزي

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه لم يخبر أحد بموعد الحرب، رغم أنهم كانوا يعلمون الخطة ويتدربون، ولكن لا يعلمون الموعد، معلقًا: "عنصر المفاجأة ...