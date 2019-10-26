متخصص في الشأن الكردي: أردوغان فشل فشلاً ذريعاً

السبت 26-10-2019 07:23 م

محمد سمير

قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ ما حدث مؤخراً في معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، تشير إلى وضع "أردوغان ...