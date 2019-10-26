قال محمد عبيدالله، الصحفي المتخصص في الشأن الكردي، إنّ ما حدث مؤخراً في معركة "نبع السلام" التي أطلقها الرئيس التركي أردوغان، تشير إلى وضع "أردوغان ...
أعلن المكتب التنفيذي لحزب النهضة التونسي عن استعداده للمحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة مع جميع الأحزاب السياسية ذات الصلة، مع تولي الرئيس التونسي ...
شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها استخدام القوات الأمنية العراقية الغاز المسيل للدموع على أبواب المنطقة الخضراء ...
أفادت تقارير صحفية عالمية بأن ريال مدريد أبلغ لاعبه بإمكانية الرحيل وذلك بعد أقل من موسم على انضمامه للفريق الملكي قادما من الدوري الإنجليزي. ...
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أبدى اهتمامه مرة أخرى بالمهاجم الإنجليزي هاري كين نجم وهداف توتنهام الإنجليزي من أجل للتعاقد معه في فترة ...
في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في تونس، أدى قيس سعيد اليمين الدستورية ليتولى مهامه كرئيس جديدًا للبلاد، في مقر البرلمان بالعاصمة، بعد فوز كاسح ...
أدى قيس سعيد أستاذ القانون السابق والوافد
الجديد على السياسة في تونس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان، ليصبح بذلك رئيسًا
رسميًا للبلاد.
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أدى الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، اليمين
الدستورية أمام مجلس النواب، ليصبح بذلك رئيسًا رسميًا للبلاد .
وقال قيس سعيد، خلال حفل ...
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