إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5765.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق ...
أستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرا ...
اسعار العملات اليوم في مصر بالجنيه المصري واصلت اسعار العملات اليوم فى مصر حالة التباين أمام الجنيه المصري فى التعاملات المصرفية بالبنوك ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء22-10-2019
استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء22-10-2019 ...
إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم علي إرتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحا 7.450 ...
إختتمت البورصة الكويتية تعاملاتها اليوم الاثنين على صعود جماعي لكافة المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر العام 5 ر13 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5750 نقطة بنسبة ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 21-10-2019
استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 21-10-2019 في ...
اسعار العملات اليوم فى بنك مصر اختلف أداء اسعار العملات اليوم فى بنك مصر، مع الحفاظ على استقرار العملات الأكثر تداولاً حيث استقرت اسعار العملات ...
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 20-10-2019
استقرات اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 20-10-2019 ...
نعم
55.5036%
لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%