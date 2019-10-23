تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 23-10-2019 03:32 م

نيفين سمير

إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسراً 8.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5765.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق ...