توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ينتهي حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام ...
توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تنسحب القوات التركية من الشمال السوري، لأن بقائها ...
علق الدكتور بشير عبدالفتاح، خبير الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانسحاب من ...
علق الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على ما تبثه القنوات المعادية للدولة المصرية قائلًا: "إعلام الإخوان واجهة ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح عبئًا على شعبه والدولة ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى السلطة من خلال الديمقراطية ...
توقع الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ألا يستمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحكم عام 2020، إما ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتضر سياسيا، مشيرا إلى أن الرئيس ...
يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، والتي حققت قفزة كبيرة في تقديم ...
قال الدكتور بشير عبدالفتاح، أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن قناة الجزيرة تستخدم حروب الجيل الرابع لنشر الشائعات ...
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