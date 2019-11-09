باحث يفجر مفاجأة عن صفقة ترامب وأردوغان مقابل احتلال شمال سوريا (فيديو)

السبت 19-10-2019 06:52 م

داليا الحسين

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحتضر سياسيا، مشيرا إلى أن الرئيس ...