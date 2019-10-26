تسلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج جائزة فوز "سوهاج" بعاصمة الإبتكار لعام 2019 حيث تمكنت المحافظة من الفوز في 3 مشاريع وذلك بمعرض القاهرة الدولي ...
رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية، إلا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس وسط حالة تأهب كامل من المحافظة لمواجه ...
تفقدت لجنة من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مشروعي تحويل نظام معالجة محطتي صرف صحى سوهاج غرب بمدينة سوهاج والكولا بمركز اخميم ...
شهدت محافظة سوهاج اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2019 عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها لكم في النشرة المسائية للمحافظة وإليكم التفاصيل. ترأس الدكتور ...
تشهد محافظة سوهاج اليوم الأربعاء، استقرارًا في حالة الطقس رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية. ومن جانبها رفعت محافظة سوهاج حالة الطوارئ ...
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء عصام الدين ...
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