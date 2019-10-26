استقرار حالة الطقس بسوهاج اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019

الجمعة 25-10-2019 02:12 م

أبورية حسين

رغم هطول أمطار كثيفة في بعض مناطق الجمهورية، إلا أن محافظة سوهاج تشهد اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس وسط حالة تأهب كامل من المحافظة لمواجه ...