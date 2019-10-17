عالم أزهري: البحث عن الأيسر في الفقه تلاعب (فيديو)

الخميس 17-10-2019 05:11 م

رقية جمال

أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فريقين من المسلمين، فريق عامي من عوام المسلمين الذين لا مذهب لهم، فهو ليس مالكي ولا شافعي ولا ...