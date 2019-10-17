أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا، في قوله سبحانه وتعالى: "الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا ...
أكد الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك فريقين من المسلمين، فريق عامي من عوام المسلمين الذين لا مذهب لهم، فهو ليس مالكي ولا شافعي ولا ...
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام مسئوليته مسئولية فرديه، وكل شخص مسئول عن أعماله، معقبًا: "محدش هيجي يقول الشيخ ...
قال الدكتور عطا السنباطي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الخلاف الفقهي ليس خلاف ديني، وإنما هو خلاف في فهم النص نفسه، وهذا ثراء وليس عذاب، موضحًا ...
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