"كانت بتلعب".. تحقيقات النيابة في سقوط طفلة من شرفة منزلها بحلوان

الإثنين 14-10-2019 04:31 م

داليا عادل

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية، لجثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حلوان، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر عامين وبها كسور ...