فتحت نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة تمزيق جسد شاب والاعتداء على شقيقه ووالدته على يد عدد من الأشخاص. وكشفت التحقيقات نشوب مشاجرة ...
أصدرت نيابة السيدة زينب، قرارا بحبس عاطلين لقيامهما بتخدير سائق ثم سرقته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة. واستمعت ...
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية ثالث جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا ...
كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية، لجثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حلوان، أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر عامين وبها كسور ...
أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي في عقار إثر انفجار أسطوانة غاز بالدور الأرضي به والمجاور لمدرسة النخبة الإسلامية بشارع محطة المياه في المرج، ...
أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، بحبس تشكيل عصابي مكون من 6 متهمين تخصص نشاطهم في سرقة المساكن 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ...
طالبت نيابة السلام، باستدعاء أسرة عامل قام بإحراق نفسه بسببه مروره بضائقة مالية، للاستماع إلى اقوالهم. وكشفت مناظرة النيابة العامة في وقت سابق لجسد ...
كشفت تحقيقات نيابة باب الشعرية، تفاصيل جديدة في قيام ربة منزل بمحاولة شرائها طفل من داخل مستشفى سيد جلال، حيث أنكرت المتهمة قيامها بالواقعة وأنها لم ...
كلفت نيابة حوادث حلوان الكلية، تشريح جثة عامل قتل على يد جاره بضربه على رأسه " بشومة" في منطقة المعصرة، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها ...
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