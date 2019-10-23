ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم
الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من البيت الأبيض.
وقال ترامب في ...
أكد الكرملين، أن الأكراد سيكونون فريسة
للجيش التركي إذا لم ينسحبوا من منطقة الحدو، حسبما ذكرت قناة العربية.
وكشف الكرملين، أن ...
بدأت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في محافظة حلب السورية في تسيير دوريات شمال شرق بلدة منبج، وفق ما صرح به ممثل للشرطة للصحفيين. وقال ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الثلاثاء 22 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
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