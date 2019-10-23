بيان عاجل من ترامب بشأن سوريا

الأربعاء 23-10-2019 03:03 م

وكالات

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا من البيت الأبيض. وقال ترامب في ...