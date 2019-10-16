الجزائر، تغلب منتخب الجزائر على منافسة الكولومبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهم على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل ...
منتخب الجزائر يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء في الوطن العربي، وذلك بعدما فاز منتخب الجزائر على غريمه الكولومبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ...
شاهد.. أهداف منتخب الجزائر ضد كولومبيا
اكتسح منتخب الجزائر نظيره كولومبيا بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي
أقيم بينهما على ملعب بيارو مورو في مدينة ليل الفرنسية وأحرز الأهداف الثلاثة ...
احتفلت الجماهير الجزائرية المتواجدة في فرنسا بفوز محاربي الصحراء على كولومبيا بثلاثية نظيفة في لقاء ودي بين المنتخبين. افتتح المهاجم بغداد ...
ضربة موجعة لكولومبيا أمام منتخب الجزائر
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