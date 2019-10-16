الجزائر، تغلب منتخب الجزائر على منافسة الكولومبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهم على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل ...
منتخب الجزائر يتصدر محرك بحث "جوجل" اليوم الأربعاء في الوطن العربي، وذلك بعدما فاز منتخب الجزائر على غريمه الكولومبي بثلاثية نظيفة، في مباراة ...
شاهد.. أهداف منتخب الجزائر ضد كولومبيا
اكتسح منتخب الجزائر نظيره كولومبيا بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي
أقيم بينهما على ملعب بيارو مورو في مدينة ليل الفرنسية وأحرز الأهداف الثلاثة ...
ضربة موجعة لكولومبيا أمام منتخب الجزائر
تمكن منتخب الجزائر من تحقيق فوز رائع
على نظيره منتخب كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت
المنتخبان الثلاثاء على أرضية ملعب ...
نعم
55.531%
لا
27.5537%
لا أهتم
16.9153%