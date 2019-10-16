محرز يُبدع.. ملخص وأهداف مباراة الجزائر ضد كولومبيا 3-0 الودية (فيديو)

الأربعاء 16-10-2019 08:17 م

الجزائر، تغلب منتخب الجزائر على منافسة الكولومبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهم على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل ...