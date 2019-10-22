Advertisements
Advertisements

المزيد حول الجراح

ننشر أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل وخدماتها بسيناء

الثلاثاء 22-10-2019 03:53 م
منى صموئيل

مصدر كنسي يكشف لـ"الفجر" عن الحالة الصحية لكاهن كنيسة أبوشوشة بقنا (فيديو وصور)

الإثنين 21-10-2019 06:25 م
حازم رفعت

إليسا تشارك بالثورة ربما ليس على الأرض .. بل عبر الكلمات الجريئة والحرة

الإثنين 21-10-2019 01:54 م
روان هيثم محمد

وكيل الصحة بالدقهلية يتفقد التطورات بمستشفى دكرنس

الأحد 20-10-2019 09:13 م
محمد كشك

إبراهيموفيتش يكشف عن الأفضل بين مورينيو وجوارديولا

الأحد 20-10-2019 03:44 ص
ريهام عبد المحسن

أخبار ريال مدريد: زيدان يطرد نجم الفرق ويختار البديل و230 مليون يورو تحسم صفقة القرن للريال ونجم الفريق يحدد شرطه للبقاء

السبت 19-10-2019 11:36 م
ريهام عبد المحسن

عاجل.. الموت يفجع الوسط الفني بوفاة ممثل كوميدي

السبت 19-10-2019 10:02 م
الفجر الفني

نقابة المهن الموسيقية بدمياط تلغي حفل حمو بيكا.. تعرف على التفاصيل

السبت 19-10-2019 06:43 م
هند الشيال

الجراح: مطالب الشارع اللبناني محقة واستقالة الحكومة تعني الفوضى

السبت 19-10-2019 05:26 م
وكالات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم.. مشاهدة الملخص والأهداف

عاجل.. قناة أون تايم سبورتس الجديدة تنطلق في 2020 بعد ضم أون سبورت

11:21 ص

عاجل.. رينيه فايلر يوافق على بقاء صالح جمعة بشرط مفاجئ

09:22 م

رونالدو يصدم ساري ويوفنتوس بتصريح مثير

10:04 ص

عاجل.. حادث مأساوي في شارع طلعت حرب.. وسقوط ضحايا

12:45 ص

مقالات وكتاب

بطرس دانيال
بطرس دانيال

بطرس دانيال يكتب: هل أعددت حسابك؟

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أمريكا تدين تركيا بإبادة الأرمن ومصر لاتزال تنتظر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

DMCA.com Protection Status