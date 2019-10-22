الجراح: مطالب الشارع اللبناني محقة واستقالة الحكومة تعني الفوضى

السبت 19-10-2019 05:26 م

وكالات

أفاد جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني، اليوم السبت، بأن الشعارات، التي تطالب باستقالة الحكومة لا تعي ما الخطوات، التي تترتب على ذلك. وأضاف وزير ...