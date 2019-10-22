الهدف من المنظومة تهدف منظومة التأمين الصحي الشامل إلي تحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المصريين، وتأمين علاج الفرد وأسرته من تقديم الرعاية الصحية ...
تعرض القس بولس نظير ثابت، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس بقرية أبوشوشة التابعة لايبارشية نجع حمادي للاقباط الارثوذكس، شمال محافظة ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
قام، اليوم الأحد، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتفقد أماكن تقديم الخدمات الصحية للإطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمة الصحية علي الوجه ...
كشف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عن رأيه في اثنين من أبرز المدربين الذين قاموا بتدريبه في مسيرته الكروية الطويلة والحافلة وهما البرتغالي ...
شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 19 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها حسم الإسباني إيسكو نجم الفريق مصيره مع الفريق ...
أعلنت صحيفة بوابة الوسط، منذ قليل عن وفاء الفنان الكوميدي الليبي صالح الأبيض عن عمر يناهز الـ58 عام بعد صراع مع المرض. ونقلت الصحيفة الخبر عن مصدر ...
قررت نقابة المهن الموسيقية بدمياط، إلغاء حفلة حمو بيكا المطرب الشعبي، والتى كان مقرر أن تقام في محافظة دمياط يوم ٢٤ من شهر أكتوبر الجارى. ومن جانبه ...
أفاد جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني، اليوم السبت، بأن الشعارات، التي تطالب باستقالة الحكومة لا تعي ما الخطوات، التي تترتب على ذلك. وأضاف وزير ...
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