عاجل... الكرملين: بوسع القوات التركية دخول سوريا لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات

الثلاثاء 15-10-2019 07:10 م

وكالات

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الكرملين الروسي، قال: بوسع الجيش التركي التوغل لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات ...