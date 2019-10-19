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المزيد حول الجانب التركي

قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار

السبت 19-10-2019 09:38 ص
وكالات

نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"

الجمعة 18-10-2019 11:19 م
وكالات

وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا

الجمعة 18-10-2019 10:38 م
وكالات

البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 09:01 م
وكالات

وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين

الجمعة 18-10-2019 08:50 م
وكالات

الرئيس التشيكي يتّهم تركيا بأنها تتعاون مع الإرهابيين

الجمعة 18-10-2019 08:25 م
وكالات

رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

الجمعة 18-10-2019 07:25 م

ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا

الجمعة 18-10-2019 06:53 م
وكالات

تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً

الجمعة 18-10-2019 06:24 م
وكالات

الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية في شمال سوريا بـ "الجنون"

الجمعة 18-10-2019 06:01 م
وكالات

أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 18-10-2019 05:21 م
وكالات

قسد: واشنطن لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع أنقرة حول سوريا

الجمعة 18-10-2019 04:33 م
وكالات

الرئيس السوري: يحق للشعب مقاومة القوات غير الشرعية بكافة الوسائل المتاحة

الجمعة 18-10-2019 04:20 م
وكالات

الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار وقف الهجوم التركي على سوريا

الخميس 17-10-2019 11:00 م
وكالات

أردوغان: أثق أن الجهود الأمريكية التركية ستعزز السلام والاستقرار

الخميس 17-10-2019 10:41 م
وكالات

"مجلس سوريا الديمقراطية" يعلق على اتفاق وقف اطلاق النار

الخميس 17-10-2019 10:08 م
وكالات

مستشارة ألمانية: علاقاتنا مع تركيا متعددة الأبعاد ولها مخاوفها الأمنية

الخميس 17-10-2019 09:58 م
وكالات

الرئيس الأمريكي: الاتفاق مع تركيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا احتاج لبعض "الحب الصعب"

الخميس 17-10-2019 08:33 م
وكالات

عاجل... الرئيس الأمريكي يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة

الخميس 17-10-2019 07:18 م
وكالات

وزير الخارجية الروسية ونظيره الإيراني مستعدتان لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا

الخميس 17-10-2019 06:15 م
وكالات

أول تعليق من السفير التركي بالسودان حول وجود أموال لنظام البشير على أراضيها

الخميس 17-10-2019 05:02 م
وكالات

عاجل... رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا

الخميس 17-10-2019 04:55 م
وكالات

الإدارة الذاتية للأكراد: القوات التركية تستخدم أسلحة محرمة دوليا

الأربعاء 16-10-2019 08:23 م
وكالات

الاتحاد الأوروربي يحث تركيا على إنهاء العمليات العسكرية في سوريا

الأربعاء 16-10-2019 07:50 م
وكالات

أبو الغيط: الخلافة الإسلامية لن تعود إلى تركيا ولا غيرها (فيديو)

الأربعاء 16-10-2019 03:16 ص
هدى عبدالرازق

الرئيس التركي يعلن استمرار المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج بسوريا

الثلاثاء 15-10-2019 11:16 م
وكالات

الرئيس الروسي يدعو أردوغان لزيارة موسكو

الثلاثاء 15-10-2019 10:50 م
وكالات

الجيش التركي يعلن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية خلال "نبع السلام"

الثلاثاء 15-10-2019 09:10 م
وكالات

"مقتل هفرين خلف.. وانتشار الجيش السوري".. أبرز مشاهد مقاومة العدوان التركي على سوريا

الثلاثاء 15-10-2019 08:34 م
سارة وحيد

عاجل... الكرملين: بوسع القوات التركية دخول سوريا لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات

الثلاثاء 15-10-2019 07:10 م
وكالات
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