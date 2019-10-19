قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار
أكدت قوات سوريا الديمقراطية، صباح اليوم السبت، أن الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة العربية. وقف إطلال النار ...
نزوح مئات السوريين إلى العراق رغم موافقة أنقرة على تعليق "نبع السلام"
أعلنت الأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، عن استمرار نزوح مدنيين من بعض المناطق السورية الحدودية مع تركيا، رغم موافقة أنقرة على تعليق عمليتها ...
وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره التركي آخر التطورات في سوريا
بحث محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، مساء اليوم الجمعة، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، آخر التطورات بشأن الوضع شمال شرقي سوريا. ...
البنتاجون يكشف عن موقفه اتجاه المشاركة في المنطقة الآمنة بسوريا
أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل انسحابها من شمال سوريا، ولن يساعد أي جندي أمريكي في ...
وزير الدفاع الأمريكي في جولة بالشرق الأوسط لزيارة الشركاء الدوليين
صرح مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط يوم غد السبت، للوقوف على آخر تطورات العمليات في المنطقة، ومن ...
الرئيس التشيكي يتّهم تركيا بأنها تتعاون مع الإرهابيين
وجه ميلوش زيمان، الرئيس التشيكي، الإتهام إلى تركيا بأنها تتعاون مع إرهابيين، وترتكب جرائم حرب في هجومها على شمال شرق سوريا. وصرّح الرئيس ...
رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب
رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني). وقال مقاتل كردي: ...
ترامب: الرئيس التركي يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار على سوريا
ذكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال له، إن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر ...
تركيا تخرق الهدنة وتقصف شمال سوريا مجدداً
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الجمعة، بأن هناك هناك 14 مدنياً قتلوا جراء قصف القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في ...
الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية في شمال سوريا بـ "الجنون"
وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بـ"الجنون"، مضيفاً أنه علم بالانسحاب الأمريكي من ...
أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا
ذكر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت ...
قسد: واشنطن لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع أنقرة حول سوريا
أوضح مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية الاتفاقات مع أنقرة حول شمال شرق سوريا. وقال متحدث: ...
الرئيس السوري: يحق للشعب مقاومة القوات غير الشرعية بكافة الوسائل المتاحة
قال بشار الأسد، الرئيس السوري، اليوم الجمعة، إنه من حق الشعب السوري أن يقاوم كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي ...
الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بقرار وقف الهجوم التركي على سوريا
صرح فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان، مساء اليوم الخميس، أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يرحب "بأي جهود" لوقف تصعيد ...
أردوغان: أثق أن الجهود الأمريكية التركية ستعزز السلام والاستقرار
أوضح رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، مساء اليوم الخميس، أنه يثق في أن الجهود الأمريكية التركية المشتركة ستعزز السلام والاستقرار، بعد أن اتفق ...
"مجلس سوريا الديمقراطية" يعلق على اتفاق وقف اطلاق النار
شارك رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، وجهة نظره حول الاتفاق الأميركي التركي، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة ...
مستشارة ألمانية: علاقاتنا مع تركيا متعددة الأبعاد ولها مخاوفها الأمنية
صرحت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، مساء اليوم الخميس، بأن لبلادها علاقات متعددة الأبعاد مع تركيا، التي لها مخاوف أمنية "يمكن تفهمها". ...
الرئيس الأمريكي: الاتفاق مع تركيا بشأن وقف إطلاق النار في سوريا احتاج لبعض "الحب الصعب"
امتدح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الخميس، الاتفاق الأمريكي التركي حول وقف إطلاق النار في سوريا، موضحا أن الأمر احتاج لبعض الحب ...
عاجل... الرئيس الأمريكي يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات أنقرة
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن البيت الأبيض قال: ترامب يعلق دعوته الى أردوغان في انتظار ما ستسفر عنه محادثات ...
وزير الخارجية الروسية ونظيره الإيراني مستعدتان لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا
أعرب سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم الخميس، عن استعدادهما لتسهيل إجراء حوار بين تركيا وسوريا. ...
أول تعليق من السفير التركي بالسودان حول وجود أموال لنظام البشير على أراضيها
أبدى عرفان نذير، السفير التركي في السودان، اليوم الخميس، بتعليقه على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام البشير. وقال السفير ...
عاجل... رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن جيرزي بوزيك، رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا. وأوضح رئيس ...
الإدارة الذاتية للأكراد: القوات التركية تستخدم أسلحة محرمة دوليا
صرحت الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا، اليوم الأربعاء، بأن القوات التركية تستخدم أسلحة محرمة دوليا ، كالفوسفور والنابالم الحارق، محذرة من وقوع ...
الاتحاد الأوروربي يحث تركيا على إنهاء العمليات العسكرية في سوريا
حثت دول الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة، تركيا على الإنهاء الفروي للعمليات العسكرية في شمال سوريا. وقال رئيس البعثة الألمانية لدى ...
أبو الغيط: الخلافة الإسلامية لن تعود إلى تركيا ولا غيرها (فيديو)
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التطورات العربية التي شهدتها المنطقة العربية منذ 2011 تخدم المصالح التركية، حيث كشفت تلك ...
الرئيس التركي يعلن استمرار المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج بسوريا
ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب (كوباني) ومنبج في سوريا مستمرة. ...
الرئيس الروسي يدعو أردوغان لزيارة موسكو
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة روسيا ، خلال مكالمة هاتفية. وجاء ...
الجيش التركي يعلن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية خلال "نبع السلام"
كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية، وذلك منذ بدء عملياتها العسكرية شمالي سوريا. وجاء ذلك في ...
"مقتل هفرين خلف.. وانتشار الجيش السوري".. أبرز مشاهد مقاومة العدوان التركي على سوريا
في الوقت الذي يواصل فيه أردوغان انتهاكاته نحو الشعب السوري، من خلال عمليته التي يستهدف بها الأكراد في شمال سوريا، وتكثف فيه تركيا ضرباتها المدفعية ...
عاجل... الكرملين: بوسع القوات التركية دخول سوريا لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن الكرملين الروسي، قال: بوسع الجيش التركي التوغل لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات ...