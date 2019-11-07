ضريبة الواتس آب ليست الوحيدة.. أعباء اقتصادية صنعت الاحتجاجات في لبنان

السبت 19-10-2019 02:16 م

موجة الاحتجاجات في لبنان شهدت لبنان خلال الايام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات التى جابت انحاء البلاد، حيث خرج الالاف من بيوتهم إلى الشوراع ...