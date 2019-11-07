من زاوية ضيقة، تبدو بيروت صورة للأناقة والنجاح، ومحلاتها الفرنسية والفنادق الفاخرة والسيارات المستوردة التي تمتزج في سماء البحر الأبيض المتوسط. وقم ...
* عدم تواجدي في السينما يرجع إلى الأدوار المعروضة عليَ . * الفنانة صباح تألقت في الغناء والتمثيل . * فيلم "ويجا" أقرب الأعمال إلى قلبي . * أنا مع ...
غردت الفنانة كارمن سليمان، في تويتة لها عبر موقع التدوين المصغر " تويتر " وتحدثت خلالها لجمهورها. قائلة: "غايبة عنكم بقالي شوية عشان كنت بحضرلكوا ...
موجة الاحتجاجات في لبنان شهدت لبنان خلال الايام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات التى جابت انحاء البلاد، حيث خرج الالاف من بيوتهم إلى الشوراع ...
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