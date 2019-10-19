أكدت قوات سوريا
الديمقراطية، صباح اليوم السبت، أن الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار،
حسبما ذكرت قناة العربية.
وقف إطلال
النار ...
شارك رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الخميس، وجهة نظره حول الاتفاق الأميركي التركي، الذي تم التوصل إليه خلال زيارة ...
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان،
لاجتماع طارئ للتحالف الدولي نتيجة التوغل التركي في سوريا، محذرًا، من خطر شديد نتيجة
هذا التوغل.
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علق وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم،
على توغل تركيا في سوريا وتداعيات تسلل عناصر داعش إلى العراق.
وقال الحكيم، مؤتمر صحفي مشترك ...
أسقط الجيش السوري، طائرة مسيرة تابعة للقوات
التركية في محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية.
وقالت ...
ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، أن الجيش السوري
دخل مدينة عين العرب كوباني بموجب اتفاق مع الأكراد رعته روسيا، مستغلا التغيرات الميدانية
التي أحدثتها ...
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بقيادة واشنطن، مغادرة قواته مدينتي الرقة والطبقة وكذلك مصنعا لشركة لافارج للأسمنت في إطار الانسحاب من شمال شرقي ...
أجرى المبعوث الخاص للامم المتحدة لسوريا جير
بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق اليوم الاربعاء،
حسبما أعلنت روسيا اليوم. ...
أعلنت متحدثة، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسن، أجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في دمشق اليوم الاربعاء. ...
تعهدت تركيا بالمضي قدما في هجومها في شمال سوريا على الرغم من العقوبات الامريكية والدعوات المتزايدة لوقفها في حين تحرك الجيش السوري المدعوم من روسيا ...
أدى التوغل التركي في شمال شرق سوريا الذي أعقب الانسحاب المعلن للقوات الأمريكية إلى اتفاق جديد بين القوات التي يقودها الأكراد والقوات السورية، مما ...
ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل، قبل قليل إعلان كندا تعليق تصدير الأسلحة إلى تركيا على خلفية هجوم أنقرة على شمال سوريا. وقالت وزارة الخارجية ...
أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمريكية والأجنبية قامت بسحب عددا من جنودها من مطار رحيبة غير الشرعي. وقالت وكالة ...
بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة قوية إلى تركيا. هذا ونشر وزير الخارجية الإيراني، تغريدة جديدة له على حسابه ...
قام مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاءـ، باتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، لمناقشة المخاوف المشتركة بشأن التوغل العسكري ...
عبر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وأمين عام حلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما البالغ من الوضع في شمال ...
لم تهدأ العملية العسكرية التركية في عمق الشمال السوري، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبني موقف أكثر تشددُا من تركيا عبر فرض عقوبات جديدة، ...
أوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين إن تركيا هي وحدها المسؤولة عن هروب مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية من الحجز في سوريا. كانت باين تعلق في مجلس ...
صرح مارك إسبير، وزير الدفاع الأمريكي (البنتاجون)، مساء اليوم الاثنين، أن التوغل التركي في سوريا نتج عنه إطلاق سراح مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي ...
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