وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة قوية إلى تركيا

الثلاثاء 15-10-2019 10:59 م

وكالات

بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة قوية إلى تركيا. هذا ونشر وزير الخارجية الإيراني، تغريدة جديدة له على حسابه ...