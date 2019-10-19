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المزيد حول التوغل التركي

قوات سوريا الديمقراطية: الجيش التركي غير ملتزم بوقف إطلاق النار

السبت 19-10-2019 09:38 ص
وكالات

"مجلس سوريا الديمقراطية" يعلق على اتفاق وقف اطلاق النار

الخميس 17-10-2019 10:08 م
وكالات

"لودريان" يحذر من خطر شديد نتيجة التوغل التركي بشمال سوريا

الخميس 17-10-2019 11:01 ص
وكالات

وزير خارجية العراق يعلق على التوغل التركي في سوريا

الخميس 17-10-2019 10:54 ص
وكالات

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في محافظة الحسكة

الخميس 17-10-2019 09:07 ص
وكالات

هذا ما حققه الجيش السوري على وقع العملية العسكرية التركية

الخميس 17-10-2019 09:04 ص
وكالات

التحالف الدولي يعلن الانسحاب من الرقة والطبقة بشمال سوريا

الأربعاء 16-10-2019 09:14 م
وكالات

مبعوث الامم المتحدة يلتقي وزير الخارجية السوري في دمشق

الأربعاء 16-10-2019 01:26 م
نها محمد

مبعوث الأمم المتحدة يلتقي وزير الخارجية السوري في دمشق

الأربعاء 16-10-2019 01:09 م
مـحــمد حســــــــــين

تركيا تتعهد بالمضي قدما في هجومها على سوريا

الأربعاء 16-10-2019 10:45 ص
ترجمة: دينا الشريف

القوات الأمريكية في سوريا ترد على اقتراب قوات مدعومة من تركيا منها

الأربعاء 16-10-2019 09:04 ص
مـحــمد حســــــــــين

عاجل.. كندا تتخذ قرارا صارما ضد تركيا ردا على دخولها سوريا

الأربعاء 16-10-2019 01:30 ص

سوريا: القوات الأمريكية والأجنبية تسحب عددا من جنودها من مطار رحيبة غير الشرعي

الثلاثاء 15-10-2019 11:04 م
حلمي رمضان

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة قوية إلى تركيا

الثلاثاء 15-10-2019 10:59 م
وكالات

تفاصيل المكلمة الهاتفية بين بومبيو والرئيس العراقي

الثلاثاء 15-10-2019 08:38 م
وكالات

"الناتو" ورئيس وزراء بريطانيا قلقين من عواقب "وخيمة" للعملية التركية بسوريا

الثلاثاء 15-10-2019 05:11 م
وكالات

بعد التوغل التركي في سوريا.. ترامب يُواصل ردع حكومة أردوغان بعقوبات نارية

الثلاثاء 15-10-2019 01:00 م
رشا المنسي

أستراليا تلقي باللوم علي تركيا لفرار أعضاء داعش

الثلاثاء 15-10-2019 08:50 ص
ترجمة: منار طارق

الدفاع الأمريكية: التوغل التركي في سوريا أطلق سراح مقاتلي "داعش" المأسورين

الإثنين 14-10-2019 11:22 م
وكالات
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