الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي مجانًا.. ولم نرصد أي حالات مصابة

الخميس 17-10-2019 07:13 م

منى صموئيل

أصدرت وزارة الصحة، بيانًا قالت فيه، إنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض ...