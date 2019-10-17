علق الإعلامي تامر أمين، على شائعة انتشار الالتهاب السحائي الوبائي في الإسكندرية، قائلًا: "هناك حالة لوع ولوسة بسبب هذه الشائعة". وتابع "أمين"، خلال ...
كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سبب وفاة الطفلة كارما والتي تردد أنها أصيبت بالالتهاب السحائي، موضحا أنه تم التواصل مع أساتذة ...
أصدرت وزارة الصحة، بيانًا قالت فيه، إنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض ...
خلال اليومين الماضيين، روجت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية،
لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى
مدارس ...
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