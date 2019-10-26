أظهر استطلاع للرأي أجرته YouGov يوم الجمعة، أن ما يقرب من نصف الناخبين في المملكة المتحدة يعتقدون أن المحافظين سيحتلون المرتبة الأولى في حالة ...
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لايزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر في حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما ...
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الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في القمة الأفريقية الروسية مع الرئيس الروسي
"فلاديمير بوتين بمدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، إلى ...
أعلن
التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق استثماري ضخم
بين شركتين روسية ومصرية في مجال الصناعات الغذائية، ضمن فاعليات ...
تقيم جمعية نقاد السينما المصريين ثالث عروض برنامج "نظرة على السينما الكورية الجديدة" مع فيلم Pieta للمخرج kim ki duk إنتاج عام 2012، وذلك يوم الأحد ...
ادلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بموافقتها من حيث المبدأ، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من ...
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