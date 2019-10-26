الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على "خروج بريطانيا" من التكتل

الأربعاء 23-10-2019 08:44 م

وكالات

ادلت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بموافقتها من حيث المبدأ، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من ...