البحر الأحمر اليوم.. إسلام سائحة وإصابة 4 فى انقلاب سيارة

الأربعاء 23-10-2019 11:50 م

محمد طه

شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها ...