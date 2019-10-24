اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مساء اليوم فعاليات النسخة السادسة من المؤتمر الدولى لقدرات التقييم الوطنية 2019، والذي نظمته الوزارة ...
شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها ...
عقدت ظهر اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة بعنوان "التقدم المحرز في نظم التقييم الوطنية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ...
مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 يعقد جلسته الافتتاحية بعنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030"
رئيسة وحدة ...
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