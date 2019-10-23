شهدت محافظة البحر الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها ...
عقدت ظهر اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة بعنوان "التقدم المحرز في نظم التقييم الوطنية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ...
مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 يعقد جلسته الافتتاحية بعنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم أجندة 2030"
رئيسة وحدة ...
ـ خلال فعاليات حفل افتتاح من النسخة السادسة لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 :
ـ مصر كانت من أوائل المتحركين في العالم ...
هالة السعد: استضافة مصر للمؤتمر تمثل تأكيدًا جديدًا لحرص الحكومة على المشاركة والتفاعل مع الجهود الأممية لتحقيق التنمية ...
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى كلمتها الافتتاحية في فعاليات المؤتمر الدولي "قدرات التقييم الوطنية 2019" ...
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تحت عنوان "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل ...
- نجاح عملية المتابعة والتقييم يعتمد بالأساس على وضع خطة جيدة
- البيانات الأساسية تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت ...
شهدت محافظة البحر الأحمر مساء اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات الهامة تستعرضها لكم بوابة الفجر، وذلك في النشرة المسائية للمحافظة وإليكم التفاصيل. ...
نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من الأنفوجرافات لتوضيح أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 تحت ...
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