"الحريري" يتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة قرارات إصلاحية

الأحد 20-10-2019 07:49 م

وكالات

أفاد مسؤولون لبنانيون، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف ...