عقب فؤاد السنيورة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري بعد التظاهرات الحاشدة في الشارع ...
تواصل المظاهرات في لبنان بعد إلقاء رئيس الحكومة سعد الحريري كلمة عقب جلسة مجلس الوزراء، أكد فيها إقرار رزمة إصلاحات وموازنة 2020. وأكدت مصادر ...
حلقت طائرة استطلاع "معادية"، مساء اليوم الأحد، فوق منطقة النبطية وإقليم التفاح في لبنان. وصرحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طائرة ...
أفاد مسؤولون لبنانيون، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف ...
أكدت سفارة الكويت في لبنان، مساء اليوم السبت، على تأمين نقل الكويتيين من لبنان عن طريق الجو في أقرب وقت ممكن، حرصا على سلامتهم. وصرح عبد العال ...
وصف أمين الجميل، رئيس الجمهورية اللبنانية السابق، اليوم السبت، أن ما يحصل في بيروت، لجهة الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أيام، بأنها "أمر ...
تشهد لبنان، احتجاجات شعبية متصاعدة، بسبب الأزمة الاقتصادية، واعتراضًا على نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، لتشتعل في كافة الأنحاء عقب كلمة سعد الحريري ...
قرر الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، البطريرك الماروني، قطع زيارته الراعوية الى ايبارشية سيدة البشارة في افريقيا الوسطى والغربية، والعودة الى لبنان ...
أعلنت المطربة لطيفة التونسية تأجيل سفرها للعاصمة اللبنانية بيروت على خلفية تصاعد الأحدتث بسبب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن اللبنانية على ...
بعد انتهاء خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة، تصاعدت المواجهات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين، مما أسفر عن إصابة ...
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