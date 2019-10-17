هاجم فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة
الحاكمة في قطر، الأمير تميم بن حمد ، بسبب حضور الأخير لمباراة منتخب قطر أمام عمان والتي انتهت بفوز ...
السعودية وفلسطين، تعادل منتخب السعودية أمام منافسه الفلسطيني سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، ملعب فيصل الحسيني في رام الله، في ...
انتهت مباراة منتخبي فلسطين ومنتخب السعودية والتى أقيمت علي ملعب فيصل الحسيني ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم ...
سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الفلسطيني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيصل الحسيني لأول مرة في مواجهات المنتخبين ، ...
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كورة لايف مباراةالسعودية ضد فلسطين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، بالتصفيات المزدوجة
الأسيوية لكأس العالم والأمم الأسيوية KORA LIVE ...
تقام اليوم الثلاثاء مباراة فلسطين ضد
السعودية والتي تجمع المنتخبان على ملعب إستاد فيصل الحسيني لحساب مباريات تصفيات
آسيا المؤهلة لكأس العالم ...
يستضيف منتخب فلسطين نظيره منتخب السعودية في مواجهة قوية اليوم الثلاثاء، علي ملعب "فيصل الحسيني" في بلدة الرام بالضفة الغربية، ضمن الجولة الثانية ...
مواجهة قوية تجمع المنتخب الفدائي الفلسطيني ونظيره الأخضر السعودي على ملعب فيصل الحسيني بالضفة الغربية في مباراة تاريخية تقام ضمن منافسات الجولة ...
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