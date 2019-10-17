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أحد أفراد الأسرة الحاكمة بقطر يسخر من تميم

الخميس 17-10-2019 08:36 ص
وكالات

ملخص مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

الثلاثاء 15-10-2019 06:32 م

ترتيب مجموعة السعودية بعد التعادل أمام فلسطين

الثلاثاء 15-10-2019 05:07 م
محمد جمال

نتيجة مباراة فلسطين ضد السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 15-10-2019 04:57 م

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الثلاثاء 15-10-2019 03:06 م

موعد مباراة فلسطين ضد السعودية 15 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 15-10-2019 10:15 ص
محمد أيمن

السعودية ضد فلسطين.. "الأخضر" يتسلح بالتاريخ و"الفدائي" يبحث عن أول انتصاراته (أرقام)

الثلاثاء 15-10-2019 09:51 ص
علاء خليف

زيارة تاريخية للضفة الغربية.. السعودية تصطدم بفلسطين في قمة آسيوية

الثلاثاء 15-10-2019 08:56 ص
أحمد عبد الحفيظ
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