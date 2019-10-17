ملخص مباراة السعودية وفلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 (فيديو)

الثلاثاء 15-10-2019 06:32 م

السعودية وفلسطين، تعادل منتخب السعودية أمام منافسه الفلسطيني سلبيًا، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الثلاثاء، ملعب فيصل الحسيني في رام الله، في ...