صحفي يسحب جاستن بيبر إلى قاعة المحكمة

الجمعة 18-10-2019 03:08 م

قام المصور والباباراتزي روبرت باربيرا بمقاضاة المغني الكندي جاستن بيبر البالغ من العمر 25 عامًا لاعادة نشر بيبر صورة لنفسه، كان قد التقطها المصور له ...