انتهى الفنان عمرو دياب، مساء أمس من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى شركات المياه المعدنية وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي. واستغرق تصوير الإعلان عدة ...
قام المصور والباباراتزي روبرت باربيرا بمقاضاة المغني الكندي جاستن بيبر البالغ من العمر 25 عامًا لاعادة نشر بيبر صورة لنفسه، كان قد التقطها المصور له ...
كشف الفنان محمد سراج، مفاجأة خلال تصريحاته لـ"الفجر الفني " مؤكدا أن هناك اغنية سيقوم بتسجيلها النجم تامر حسني، ضمن ألبومه الجديد من ألحانه، معربا ...
نشر الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الصورة الخاصة بأغنية "قدام مرايتها" ضمن ألبوم "أنا غير". وكتب ...
بدأ الفنان رامى جمال فى الترويج لألبومه الجديد، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة. حيث نشر تغريدة جديدة عبر حسابه ...
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