صرح خالد الرشيد مدير منطقة البوليفارد، أن منطقة الرياض "بوليفارد" شهدت أكبر عدد زوار في موسم الرياض حتى الآن. وقال الرشيد، إن منطقة "البوليفارد" حظيت ...
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتم إغلاق منطقة الرياض بوليفارد، اليوم الإثنين، وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي، ...
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صور وهتافات عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعبر بها عن فخرها بالشعب اللبناني، وتظاهرهم ضد الحكومة اللبنانية . ...
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صوره من داخل طائره وظهر في الصوره الفنان أشرف عبد الباقى و ...
علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش، على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حاليًا، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا". ...
كشف تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن وصول عدد زوار منطقة #بوليفارد_الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض اليوم إلى نصف مليون زائر، ...
نشر المستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "9:30 م بتوقيت مصر على MBC مصر... حفل البوليفارد... حتشوفوا ...
قررت إدارة مهرجان الرياض بالاتفاق مع الشركة المنتجة لمسرحية "٣ أيام ف الساحل"، للنجم محمد هنيدي مد عرض المسرحية لعدة أيام أخرى بعد الإقبال التاريخي ...
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عن أنه نشأ وسط عائلة متوسطة، وكان والديه يجمعان راتبهما لكي يسافروا بلد أخرى قائلًا: "كانوا ...
أشعلت أغنية "هنا قلب الرياض" للفنان راشد الماجد، موسم الرياض الترفيهي، وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من ...
دخل "موسم الرياض"، اليوم الخميس، مرحلة جديدة من الفعاليات المميزة التي حرص على تقديمها منذ الساعات الأولى لانطلاقه، حيث اتجهت الأنظار إلى موقع ...
موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، تصل ...
بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)
3 ايام في الساحل ودبابات هارلي.. بوليفارد الرياض يحمل في طياته الكثير من المفاجآت
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