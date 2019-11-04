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خالد الرشيد: منطقة "بوليفارد" الأكثر جذبا لزوار موسم الرياض

الإثنين 04-11-2019 11:40 ص
الفجر السعودي

تركي آل الشيخ: إغلاق "الرياض بوليفارد" لإجراء بعض التحسينات اليوم

الإثنين 21-10-2019 11:07 ص
الفجر السعودي

نانسي عجرم عن مظاهرات لبنان: "هالبلد رح يضل إلنا"

الأحد 20-10-2019 07:25 م
روان هيثم محمد

من داخل الطائرة.. نجوم مسرح مصر يتجهون إلى الرياض

الأحد 20-10-2019 09:50 ص
رانيا ماهر

قرقاش عن موسم الرياض: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا

السبت 19-10-2019 12:55 م
الفجر السعودي

تركي آل الشيخ: أمس واليوم مليون و100 ألف زائر لمنطقة الـ"بولوفارد"

السبت 19-10-2019 08:41 ص
أية حمروشي

تركي آل شيخ يحتفل بافتتاح البوليفارد بالرياض

الجمعة 18-10-2019 06:55 م
روان هيثم محمد

إقبال تاريخي لمسرحية "٣ أيام في الساحل" لمحمد هنيدي بالسعودية

الجمعة 18-10-2019 06:20 م
الفجر الفني

تركي آل الشيخ يعرض لقطات للحظة افتتاح البوليفارد بموسم الرياض (فيديو وصور)

الجمعة 18-10-2019 12:58 ص
حامد محمود

تركي آل شيخ: لولا محمد بن سلمان ماحدث "موسم الرياض الترفيهي"(فيديو)

الخميس 17-10-2019 11:45 م
لمياء علي

"هنا قلب الرياض" تشعل موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

الخميس 17-10-2019 11:38 م
لوجين سامح

آل الشيخ: رؤية ولي العهد خلف ما نشهده اليوم

الخميس 17-10-2019 11:03 م
الفجر السعودي

ما هو موسم الرياض بالسعودية "الأهم" في التاريخ .. كيف تشارك فيه والمقابل المادي؟

الخميس 17-10-2019 04:08 م

بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)

الخميس 17-10-2019 01:32 م

3 ايام في الساحل ودبابات هارلي.. بوليفارد الرياض يحمل في طياته الكثير من المفاجآت

الخميس 17-10-2019 12:39 م
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