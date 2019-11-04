ما هو موسم الرياض بالسعودية "الأهم" في التاريخ .. كيف تشارك فيه والمقابل المادي؟

الخميس 17-10-2019 04:08 م

موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، تصل ...