رفض ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة
القدم بنادي برشلونة الأسباني النصيحة التي تقدم بها الدولي البرتغالي كريستيانو
رونالدو نجم يوفنتوس ...
يحلم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة الحالية بعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس إلى الفريق مرة أخرى وذلك عن طريق عرض خيالي ...
تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي تجم نادي برشلونة عن طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو منه أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي ويتحداه هناك. تصريحات ميسي بشأن ...
قبل إنطلاق ديربي إنجلترا المقرر له، الأسبوع المقبل في إطار منافسات البريمير ليج، ظهرت منافسة جديدة بين قطبي إنجلتر، ليفربول ومانشستر يونايتد. ...
إستلم الدولي
الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني
الأربعاء جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات ...
ألقت شبكة
" سكاي سبورت " الألمانية الضوء على قائمة هدافي العالم من اللاعبين غير
المعتزلين والتي يتصدرها الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ...
نفى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس نية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الرحيل في نهاية الموسم أو الموسم المقبل. وقال باراتيتشي في ...
إستقبل مجلس
إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس
الثلاثاء والد النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق ...
نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق رقم تاريخي مع منتخب بلاده بعد هدفه في شباك منتخب أوكرانيا منذ قليل. ...
وصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي رسميا إلى هدفه رقم 700 خلال مسيرته الكروية اليوم الإثنين 14 أكتوبر. ...
تمكن الدولي
البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل إنجاز شخصي جديد يضاف لتاريخ إنجازاته التي
طالما يحققها على المستوى المحلي والدولي بعد أن سجل ...
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