ديربي إنجلترا.. مانشستر يتفوق على ليفربول اقتصاديا

الخميس 17-10-2019 05:41 ص

السيد علي

قبل إنطلاق ديربي إنجلترا المقرر له، الأسبوع المقبل في إطار منافسات البريمير ليج، ظهرت منافسة جديدة بين قطبي إنجلتر، ليفربول ومانشستر يونايتد. ...