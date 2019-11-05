عقد صاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الاسماعيلية وتوابعها للاقباط الكاثوليك، أمس الاثنين، اللقاء التّكوينيّ الشهريّ وذلك في بيت المستقبل ...
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الجمعة، بتذكار نياحة القديس فيلبس، وبحسب كتاب التاريخ الكنسي، تعيد الكنيسة بتذكار هذا القديس في 14 بابة من ...
صرح صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، بأنه سيجري زيارته الرعوية الأولى لكنيسة السيدة ...
تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، استقبلت كنيسة القديس العظيم مارجرجس، وكنيسة السيدة العذراء مريم ...
استقرت اللجنة المركزية لمهرجان الكرازة المرقسية، بمشاركة صاحبي النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة ...
صرح مصدر كنسي، أن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، قد أجرى عملية حقن أسمنتي بالفقرة الخامسة القطنية بالعمود الفقري، أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى ...
ترأس مساء امس الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية صلاة ...
أعلنت الكنيسة القبطية الارثوذكسية منذ قليل عن ٢٠ مدرب و٣٣٠ متدرب بينهم ٣٨ كاهن لمطرانية طهطا حيث استضافت ثالث مجموعات "١٠٠٠ معلم كنسي". واستضافت ...
تعرض القس بولس نظير ثابت، كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس بقرية أبوشوشة التابعة لايبارشية نجع حمادي للاقباط الارثوذكس، شمال محافظة ...
قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر ألبوم صور عن جولة البابا تواضروس بمدينة ...
قام المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بنشر ألبوم صور عن زيارة البابا تواضروس الى ...
احتفل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الاساقفه بمصر، بالقداس الإلهي، مع رعية القديس أثناسيوس للأقباط الكاثوليك ...
التقى نيافة الانبا ألأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، مع الامهات الراهبات بالإيبارشية، وذلك في مقر الايبارشية. وبدأ اللقاء ...
زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق لقداسته، دير القديس يوحنا كاسيان بمارسيليا. والقديس يوحنا ...
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