مصدر كنسي: أسقف نجع حمادي يجري عملية حقن أسمنتي بالعمود الفقري

الأربعاء 23-10-2019 04:17 م

حازم رفعت

صرح مصدر كنسي، أن الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، قد أجرى عملية حقن أسمنتي بالفقرة الخامسة القطنية بالعمود الفقري، أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى ...