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تفاصيل الاجتماع الشهري لكهنة كاثوليك الإسماعيلية

الثلاثاء 05-11-2019 08:54 م
حازم رفعت

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة أحد السبعين رسولا

الخميس 24-10-2019 12:22 م
حازم رفعت

للمرة الأولى.. الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بشبرا

الخميس 24-10-2019 10:32 ص
ماريان عيد

حصاد زيارة ذخائر القديسة تريزا لبعض كنائس إيبارشية أسيوط

الخميس 24-10-2019 08:17 ص
ماريان عيد

"كنيستي روح وحياة".. شعار نسخة ٢٠٢٠ من مهرجان الكرازة المرقسية (صور)

الأربعاء 23-10-2019 08:19 م
ماريان ناجى

مصدر كنسي: أسقف نجع حمادي يجري عملية حقن أسمنتي بالعمود الفقري

الأربعاء 23-10-2019 04:17 م
حازم رفعت

الأنبا باخوم يحتفل بعيد السيامة الكهنوتية راعي كنيسة عذراء السجود

الأربعاء 23-10-2019 07:28 ص
ماريان عيد

مطرانية طهطا تستضيف ثالث مجموعات "١٠٠٠ معلم كنسي" (صور)

الأربعاء 23-10-2019 12:20 ص
ماريان ناجى

مصدر كنسي يكشف لـ"الفجر" عن الحالة الصحية لكاهن كنيسة أبوشوشة بقنا (فيديو وصور)

الإثنين 21-10-2019 06:25 م
حازم رفعت

البابا يلتقي الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران "صور"

الإثنين 21-10-2019 03:13 م
ماريان عيد

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الإثنين 21-10-2019 03:02 م
ماريان عيد

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الإثنين 21-10-2019 12:44 م
ماريان عيد

تفاصيل لقاء الأنبا باسيليوس مع راهبات إيبارشية سوهاج للكاثوليك

الإثنين 21-10-2019 12:18 ص
حازم رفعت

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الإثنين 21-10-2019 12:05 ص
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