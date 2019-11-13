الأمن العام: القبض على مضطرب نفسيًا أطلق النار على دورية أمنية بالطائف

الخميس 31-10-2019 03:20 م

الفجر السعودي

تمكنت عناصر الأمن العام السعودي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مواطن مضطرب نفسيًا في حالة غير طبيعية تسبب في إصابة اثنان من رجال الأمن بالطائف، ...