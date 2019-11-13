أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، تورط متهمين في العقد الثانى من العمر، في ارتكاب جرائم سرقةٍ بكسر أقفال مركباتٍ ومحلاتٍ تجارية بمدينة ...
أعلن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في بيانًا لها، عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة ...
تلقت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة مكة المكرّمة، بلاغاً من مواطن يفيد بوقوع حادثة قتل مروعة راحت ضحيتها سيدة على يد طليقها داخل شقتها السكنية ...
تمكنت متابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال بمنطقة الرياض، من القبض على أربعة مواطنين، وذلك بتهمة تورُّطهم في ارتكاب عددٍ من جرائم سرقة السيارات ...
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تم تنفيذ حكم القتل بمتلقّي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف. وأفاد بيان أصدرته الوزارة، بأنه ...
تمكنت عناصر الأمن العام السعودي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مواطن مضطرب نفسيًا في حالة غير طبيعية تسبب في إصابة اثنان من رجال الأمن بالطائف، ...
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ حكم القتل بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك. وذكرت الوزارة قي بيان لها، بأنه تم القبض على ...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بأن دوريات الأمن بمحافظة حفر الباطن باشرت التحقيق في بلاغ عن قيام شخص بإطلاق النار من سطح ...
نجحت فرق البحث بشرطة محافظة العارضة بجازان، السبت الماضي، في إحباط محاولة تهريب 450 حزمة قات محملة على سيارة "شاص"، فيما لاذ قائدها بالفرار. وكانت ...
ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة نحو 3 آلاف مركبة مُخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح المرور أن ذلك جاء ...
ألقت شرطة منطقة تبوك القبض على شاب ثلاثيني متهور كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول دهس عدة فتيات أثناء عبورهن الطريق. وظهر الشاب في المقطع حيث كان ...
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة محروقات. وتفصيلًا، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر ...
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بمهرب مُخدّرات في محافظة جدة، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: (إِنَّمَا ...
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