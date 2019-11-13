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شرطة القصيم: تورط متهمين في ارتكاب جرائم سرقة بمدينة بريدة

الأربعاء 13-11-2019 04:25 م
الفجر السعودي

الداخلية السعودية: تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب حبوب في تبوك

الأربعاء 13-11-2019 04:06 م
الفجر السعودي

في جريمة مروعة.. مقتل امرأة خنقاً علي يد طليقها بمكة

الإثنين 11-11-2019 11:23 ص
الفجر السعودي

شرطة الرياض تطيح بـ4 مواطنين بعد تورطهم بسرقة سيارات ومنازل

الجمعة 08-11-2019 02:48 م
الفجر السعودي

الداخلية: تنفيذ حكم القتل بمتلقي حبوب مخدرة في الجوف

الثلاثاء 05-11-2019 03:03 م
الفجر السعودي

الأمن العام: القبض على مضطرب نفسيًا أطلق النار على دورية أمنية بالطائف

الخميس 31-10-2019 03:20 م
الفجر السعودي

الداخلية: تنفيذ حكم القتل بمهربي حبوب مخدرة في تبوك

الثلاثاء 29-10-2019 02:12 م
الفجر السعودي

القبض على مواطن اطلق النار باتجاه جيرانه في حفر الباطن

الثلاثاء 22-10-2019 05:28 م
الفجر السعودي

شرطة جازان: ضبط 450 حزمة "قات" داخل مركبة.. وفرار قائدها

الإثنين 21-10-2019 11:13 ص
الفجر السعودي

ضبط 3 آلاف مركبة في أماكن ذوي الإعاقة

الأحد 20-10-2019 12:22 م
الفجر السعودي

شاب متهور يحاول دهس فتيات في تبوك.. والشرطة تلقي القبض عليه

الأحد 20-10-2019 10:30 ص
الفجر السعودي

شرطة الرياض: القبض على المعتدين الـ3 على عامل "محطة الوقود"

الخميس 17-10-2019 11:25 ص
الفجر السعودي

الداخلية: تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب مخدّرات بجدة

الخميس 17-10-2019 10:32 ص
الفجر السعودي
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