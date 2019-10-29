"الكهرباء": توفير مولدات إحتياطية للمنشأت الحيوية لتلافي مشاكل انقطاع التيار
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشأت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأى سبب، يأتي ذلك ضمن ...
رياح شديدة وسقوط عامود إنارة وشجرة في دمياط
شهدت محافظة دمياط، صباح اليوم السبت، موجة من الرياح الشديدة، المصحوبة بالأتربة، مما تسبب في سقوط شجرة كبيرة في مدينة السرو وسقوط عامود إنارة. تم ...
كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة
كواليس طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة
طوارئ قصوى.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة فى 5 محافظات استعدادا لطقس غدا
أجري اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات بعدد من المحافظين؛ لمتابعة الجهود والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الامطار ...
عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا في دمياط
قال "السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ان الدكتورة منال "عوض محافظ" دمياط، قررت تعطيل الدراسة غدا السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية. ...
"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات
أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، رفع درجة ...
اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 .. والجملي يسجل 100 جنيهًا
اسعار اللحوم اليوم سجلت اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 حالة من الاستقرار، بعد أن تراجعت فى النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، وتستقر ...
محدث.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019
اسعار الخضروات اليوم أثرت حالة الطقس السئ على أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم، لتستقر الأسعار في سوق العبور الجمعة 25-10-2019، وارتفعت في ...
بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار
تقدم النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول ...
بسبب الطقس.. إعلان حالة الطوارئ في المحافظات ورفع درجات الاستعداد
أعلنت محافظة الأقصر، عن رفع درجة الطوارئ والجاهزية ورفع درجة الاستعداد بجميع المواقع والمناطق، خاصة المناطق الأثرية والسياحية. جاء ذلك خلال اجتماع ...
إسعاف البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار
أعلن مرفق الإسعاف في البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى ووضع خطة متكاملة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة بجميع مدن المحافظة من رأس غارب ...
غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)
حالة كبيرة من الحزن والأسى عاشتها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية؛ بعدما لقيت طفلة، في العاشر من عمرها، مصرعها، إثر ...
عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظة دمياط
شهدت محافظة دمياط، مساء أمس الأربعاء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، هطول موجة من الامطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين الرئيسية ...
وكيل تعليم دمياط يوضح حققة تعطيل الدراسة غدًا الخميس
نفي السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعطيل الدراسة غدًا الخميس، في كافة المدارس مؤكدًا أن الدراسة منتظمة، وسير العملية منتظمة. أصدر ...
"الأمطار".. تكتب شهادة وفاة طفلة وشاب صعقا بالكهرباء
ضربت موجة من الأمطار والسيول أمس، محافظتي القاهرة والجيزة، ولم يتوقع المواطنون أنها تصل لدرجة السيول ونزول الثلج، وكانت المفاجأة أنها أودت بحياة طفلة ...
"خيام للإيواء وسدود".. طوارئ في رأس غارب حتى لا تتكرر كارثة 2016 (صور)
أنهت محافظة البحر الأحمر، استعداداتها وإعلان حالة الطوارئ القصوى لاستقبال حالة الطقس السيئ وهطول التي تشهده معظم محافظات الجمهورية، خاصة وأن محافظة ...
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
عقد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الادارات لتكثيف الاستعدادات ورفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ ...
قبل تشييع جثمانها.. القصة الكاملة لضحية الامطار في الشرقية
حالة من الحزن العام تكسو وجوه وقلوب أهالي الحي 14 بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، تأثرًا بوفاة طفلة من بنات المنطقة أمام ...
أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جثمان أول ضحية الامطار بالعاشر (فيديو)
ينتظر أهالي العاشر من رمضان، جثمان الطفلة التي لقيت مصرعها أمس، إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد الأعمدة اثر هطول الامطار، لتشييع ...
لحظة انتشال طفلة صعقتها الكهرباء بسبب الامطار بالعاشر من رمضان (فيديو)
لقيت طفلة، مصرعها، إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له نتيجة ملامستها عمود إنارة تعرض لمياه الامطار والسيول بالحي 14، بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من ...
استمرار أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع السويس (صور)
قام خالد سعداوي السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس يرافقه العميد إيهاب سراج رئيس حي الأربعين، بعد منتصف ليل الأربعاء، بتفقد محطة صرف صحي الزراير، ...
الأرصاد تحدد موعد انتهاء موجة الطقس السيء
قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت تحذيرًا لجميع الجهات في الدولة من الأمطار الغزيرة والسيول التي ...
وزارة التنمية المحلية تتابع سقوط الأمطار على بعض الأحياء في القاهرة (صور)
في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لسوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار علي محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية، قامت الوزارة ...