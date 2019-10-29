غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)

الخميس 24-10-2019 12:30 ص

إسلام علي

حالة كبيرة من الحزن والأسى عاشتها مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، على مدار الساعات الماضية؛ بعدما لقيت طفلة، في العاشر من عمرها، مصرعها، إثر ...