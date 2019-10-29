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المزيد حول الامطار والسيول

"الكهرباء": توفير مولدات إحتياطية للمنشأت الحيوية لتلافي مشاكل انقطاع التيار

الثلاثاء 29-10-2019 08:45 م
محمد صلاح الحج

رياح شديدة وسقوط عامود إنارة وشجرة في دمياط

السبت 26-10-2019 10:53 ص
هند الشيال

كواليس "طقس مصر - Egypt weather" خلال الساعات المقبلة

السبت 26-10-2019 08:35 ص

طوارئ قصوى.. التنمية المحلية: تعطيل الدراسة فى 5 محافظات استعدادا لطقس غدا

الجمعة 25-10-2019 08:13 م

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا في دمياط

الجمعة 25-10-2019 05:37 م

"مياه مدن القناة": جاهزون لاستقبال الأمطار والسيول وطوارئ بالمحافظات

الجمعة 25-10-2019 10:28 ص
هشام إسماعيل

اسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-10-2019 .. والجملي يسجل 100 جنيهًا

الجمعة 25-10-2019 10:13 ص
الفجر الاقتصادي

محدث.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019

الجمعة 25-10-2019 08:34 ص
الفجر الاقتصادي

بيان عاجل إلى رئيس البرلمان حول تجارب المحافظات في مواجهة الأمطار

الخميس 24-10-2019 02:26 م
إسلام شعراوي

بسبب الطقس.. إعلان حالة الطوارئ في المحافظات ورفع درجات الاستعداد

الخميس 24-10-2019 04:29 ص
أ ش أ

إسعاف البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار

الخميس 24-10-2019 02:39 ص
محمد طه

غياب المسؤولين ورسالة للرئيس.. "الفجر" في عزاء ضحية مياه الأمطار بالعاشر (صور)

الخميس 24-10-2019 12:30 ص
إسلام علي

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب محافظة دمياط

الخميس 24-10-2019 12:06 ص
هند الشيال

وكيل تعليم دمياط يوضح حققة تعطيل الدراسة غدًا الخميس

الأربعاء 23-10-2019 10:35 م
هند الشيال

"الأمطار".. تكتب شهادة وفاة طفلة وشاب صعقا بالكهرباء

الأربعاء 23-10-2019 04:59 م
إيريني صفوت

"خيام للإيواء وسدود".. طوارئ في رأس غارب حتى لا تتكرر كارثة 2016 (صور)

الأربعاء 23-10-2019 12:05 م
محمد طه

بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر

الأربعاء 23-10-2019 10:38 ص
محمد كشك

قبل تشييع جثمانها.. القصة الكاملة لضحية الامطار في الشرقية

الأربعاء 23-10-2019 10:25 ص
إسلام علي

أهالي الشرقية يستعدون لتشييع جثمان أول ضحية الامطار بالعاشر (فيديو)

الأربعاء 23-10-2019 10:18 ص
سمر السيد

لحظة انتشال طفلة صعقتها الكهرباء بسبب الامطار بالعاشر من رمضان (فيديو)

الأربعاء 23-10-2019 09:28 ص
إسلام علي

استمرار أعمال سحب مياه الأمطار بشوارع السويس (صور)

الأربعاء 23-10-2019 12:24 ص
أبوبكر عبد المعز

الأرصاد تحدد موعد انتهاء موجة الطقس السيء

الثلاثاء 22-10-2019 10:53 م
داليا الحسين

وزارة التنمية المحلية تتابع سقوط الأمطار على بعض الأحياء في القاهرة (صور)

الثلاثاء 22-10-2019 10:16 م

عاجل.. أول رد من القابضة للمياه والصرف الصحي على غرق القاهرة بسبب الأمطار

الثلاثاء 22-10-2019 06:01 م
أحمد الشيخ
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