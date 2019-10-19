هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر (فيديو)
نفى الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، ما تردد عن انتشار الالتهاب السحائي في مدارس مصر، واصفًا مواقع ...
تعليم الإسكندرية: شائعة الإلتهاب السحائي لم تؤثر على سير الدراسة (صور)
قال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الدراسة منتظمة صباح اليوم السبت بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، مؤكدا على التزام ...
استشاري طب أطفال: الالتهاب السحائي الكبار أيضا.. وهذه أعراضه
قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إن الالتهاب السحائي مرض فيروسي، يصيب الغشاء المحيط بالمخ، وقد يتسبب في فقدان السمع أو البصر، أو ...
مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 17-10-2019
رقية جمال - هدى عبد الرازق - نعيم يوسف تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها. ...
تامر أمين عن شائعة الإلتهاب السحائي: "متخلوش حد يتفسح بعقولكم" (فيديو)
علق الإعلامي تامر أمين، على شائعة انتشار الالتهاب السحائي الوبائي في الإسكندرية، قائلًا: "هناك حالة لوع ولوسة بسبب هذه الشائعة". وتابع "أمين"، خلال ...
وكيل صحة الإسكندرية مطمئنا المواطنين: "أحفادي بيروحوا المدرسة.. متخافوش"
قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه لا يوجد تطعيم يعترف به إلا التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة، مؤكدًا أن الوزارة توفر كافة ...
"صحة الإسكندرية" تكشف سبب وفاة الطفلة كارما
كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سبب وفاة الطفلة كارما والتي تردد أنها أصيبت بالالتهاب السحائي، موضحا أنه تم التواصل مع أساتذة ...
صحة الإسكندرية: مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي
كشف الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تفاصيل ما تردد مؤخرا بظهور حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين طلاب بعض المدارس بالمحافظة، موضحًا ...
أعراض مرض الالتهاب السحائي (فيديو)
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي، أن كل ما يتردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في مدارس محافظة الإسكندرية شائعة مغرضة، موضحا أنه تم الاشتباه في ...
الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي مجانًا.. ولم نرصد أي حالات مصابة
أصدرت وزارة الصحة، بيانًا قالت فيه، إنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض ...
"تخويف أولياء الأمور .. وفشل مخططاتهم السابقة".. لماذا لجأ الاخوان لنشر شائعة الالتهاب السحائي؟
خلال اليومين الماضيين، روجت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى مدارس ...
رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)
نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا ...
محافظ القليوبية: أبناؤنا بخير ولا وجود للإلتهاب السحائي
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي وأن جميع التلاميذ بكافة مدارس القليوبية الحكومية ...
"الصحة": مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطعم أطفالها (فيديو)
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد حالات انتشار لمرض الالتهاب السحائي، الوبائي، في المدارس إطلاقا، موضحا أن ...
عاجل.. توضيح من الصحة عن حقيقة انتشار الالتهاب السحائي
كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، مؤكدًا أنها شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من ...
صحة البحر الأحمر: المحافظة خالية تماما من الالتهاب السحائى
نفى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجود أى حالات التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس أو المواطنين، موضحًا أن المحافظة خالية تماما من ...
صحة الدقهلية تؤكد خلو المحافظة من الالتهاب السحائي
أكد الدكتور سعد مكى وكيل مديرية الشئون الصحية فى محافظة الدقهليه على عدم ظهور أى حالات اطلاقا من الالتهاب السحائى بالدقهليه، وتهيب صحة الدقهليه ...
الصحة": مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُطعم أولادها من مرض الالتهاب السحائي
قال الدكتور علاء عيد، مدير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما يتردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي الوبائي، شائعات مغرضة ليس له أي أساس من ...
"صحة الإسكندرية" تكشف حقيقة إصابة 3 تلاميذ بالالتهاب السحائي
قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الوزارة موجودة وسط المدارس، للاطمئنان على صحة الطلاب يوميًا، ولا توجد أي حالات مرضية، أو أي ...
الطب الوقائي: مصر خالية من أي إصابة بالالتهاب السحائي
علق الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على ما تردد حول انتشار الإلتهاب السحائي في مصر، قائلًا: "ما يتردد شائعات، ليس لها أي أساس ...
"مسلسل شائعات الإخوان" لا ينتهي .. لايوجد إلتهاب سحائي في مصر
يستمر مسلسل شائعات الإخوان بهدف هدم الدولة عن طريق بث الشائعات وخلق حرب نفسية بهدف تفكيك الدولة المصرية عن طريق الشائعات والأكاذيب، قد حذر ...
وكيل تعليم الإسكندرية: ليس لدينا ما نخفيه عن الالتهاب السحائي (صور)
قام يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برفقة المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بزيارة الطالبة "تولاي ...
عقب ساعات من نفي وزارة الصحة انتشار وباء الالتهاب السحائي.. فيديو للطالبة "تولاي" تطمأن أولياء الأمور
نشر النائب السكندري وعضو لجنة الصحة"حسني حافظ" فيديو للطالبة"تولاي إيهاب عوض" من مدرسة "مصطفى النجار" الخاصة عقب تردد أنها مصابة بميكروب الألتهاب ...
ما هو الالتهاب السحائي؟.. اتبع هذه النصائح للوقاية منه
ما هو الالتهاب السحائي؟ الالتهاب السحائي هو مرض يصيب االأطفال والبالغين، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة ...
بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي بالإسكندرية
تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري التعليم والصحة، حول انتشار نسب الإصابة بالتهاب ...
بعد ظهور نتيجة "الالتهاب السحائي".. والدة الطالبة كارما: "حسبي الله ونعم الوكيل"
قالت والدة الطالبة "كارما"، التى توفيت بمدرسة صقر بالإسكندرية، إن "نتيجة التحاليل المفروض كانت تطلع بعد 5 أيام إزاى تم الإعلان إن النتيجة نيجتيف.. ...
ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ (التفاصيل لكاملة)
ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ (التفاصيل لكاملة)
مفاجأة.. تقرير طبي يكشف إصابة طالبة بالإسكندرية بالتهاب سحائي رغم نفي الصحة
كشفت النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، عن مفاجأة بنشرها تقرير طبي صادر عن إحدى المستشفيات الخاصة، يؤكد إصابة ...
"صحة الإسكندرية": لا وجود لحالات الالتهاب السحائى بين التلاميذ
نفى الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، ما تردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية، مشددًا على أنه لا ...
"صحة الإسكندرية" تكشف حقيقة انتشار الالتهاب السحائي بالمدارس
كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل جديدة بعد واقعة الطفلة "كرما مصطفى عبد العزيز" 6 سنوات من مدرسة صقر، بعد ما أُثير في مواقع ...