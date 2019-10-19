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هاني الناظر يوضح حقيقة انتشار الالتهاب السحائي في مصر (فيديو)

السبت 19-10-2019 09:37 م
داليا الحسين

تعليم الإسكندرية: شائعة الإلتهاب السحائي لم تؤثر على سير الدراسة (صور)

السبت 19-10-2019 03:39 م
محمد رجب - دينا حسن

استشاري طب أطفال: الالتهاب السحائي الكبار أيضا.. وهذه أعراضه

الجمعة 18-10-2019 06:25 م
هدى عبدالرازق

مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي.. أبرز أخبار التوك شو ليوم الخميس 17-10-2019

الجمعة 18-10-2019 01:01 ص

تامر أمين عن شائعة الإلتهاب السحائي: "متخلوش حد يتفسح بعقولكم" (فيديو)

الخميس 17-10-2019 10:36 م
كساب أحمد

وكيل صحة الإسكندرية مطمئنا المواطنين: "أحفادي بيروحوا المدرسة.. متخافوش"

الخميس 17-10-2019 09:55 م
هدى عبدالرازق

"صحة الإسكندرية" تكشف سبب وفاة الطفلة كارما

الخميس 17-10-2019 09:40 م
هدى عبدالرازق

صحة الإسكندرية: مصر خارج حزام وباء الالتهاب السحائي

الخميس 17-10-2019 09:09 م
هدى عبدالرازق

أعراض مرض الالتهاب السحائي (فيديو)

الخميس 17-10-2019 07:42 م
هدى عبدالرازق

الصحة: تطعيم 7 مليون طالب ضد الالتهاب السحائي مجانًا.. ولم نرصد أي حالات مصابة

الخميس 17-10-2019 07:13 م
منى صموئيل

"تخويف أولياء الأمور .. وفشل مخططاتهم السابقة".. لماذا لجأ الاخوان لنشر شائعة الالتهاب السحائي؟

الخميس 17-10-2019 05:39 م
سارة وحيد

رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)

الخميس 17-10-2019 03:28 م
هدى عبدالرازق

محافظ القليوبية: أبناؤنا بخير ولا وجود للإلتهاب السحائي

الخميس 17-10-2019 09:21 ص
محمد نبيل

"الصحة": مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تطعم أطفالها (فيديو)

الخميس 17-10-2019 03:26 ص
نعيم يوسف

عاجل.. توضيح من الصحة عن حقيقة انتشار الالتهاب السحائي

الخميس 17-10-2019 12:48 ص
أمنية فوزي

صحة البحر الأحمر: المحافظة خالية تماما من الالتهاب السحائى

الخميس 17-10-2019 12:18 ص
محمد طه

صحة الدقهلية تؤكد خلو المحافظة من الالتهاب السحائي

الأربعاء 16-10-2019 10:38 م
محمد كشك

الصحة": مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تُطعم أولادها من مرض الالتهاب السحائي

الأربعاء 16-10-2019 10:23 م
كساب أحمد

"صحة الإسكندرية" تكشف حقيقة إصابة 3 تلاميذ بالالتهاب السحائي

الأربعاء 16-10-2019 10:07 م
كساتب أحمد

الطب الوقائي: مصر خالية من أي إصابة بالالتهاب السحائي

الأربعاء 16-10-2019 09:47 م
كساب أحمد

"مسلسل شائعات الإخوان" لا ينتهي .. لايوجد إلتهاب سحائي في مصر

الأربعاء 16-10-2019 09:27 م
سمر حسن

وكيل تعليم الإسكندرية: ليس لدينا ما نخفيه عن الالتهاب السحائي (صور)

الأربعاء 16-10-2019 05:37 م
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عقب ساعات من نفي وزارة الصحة انتشار وباء الالتهاب السحائي.. فيديو للطالبة "تولاي" تطمأن أولياء الأمور

الأربعاء 16-10-2019 04:38 م
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ما هو الالتهاب السحائي؟.. اتبع هذه النصائح للوقاية منه

الأربعاء 16-10-2019 02:31 م

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الأربعاء 16-10-2019 01:44 م
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