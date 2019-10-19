"صحة الإسكندرية" تكشف حقيقة إصابة 3 تلاميذ بالالتهاب السحائي

الأربعاء 16-10-2019 10:07 م

كساتب أحمد

قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الوزارة موجودة وسط المدارس، للاطمئنان على صحة الطلاب يوميًا، ولا توجد أي حالات مرضية، أو أي ...